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الجزائر

تحاليل جديدة لجودة مياه الحنفية في العاصمة وتيبازة

الشروق أونلاين
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تحاليل جديدة لجودة مياه الحنفية في العاصمة وتيبازة
أرشيف
سيال

أصدرت شركة المياه والتطهير لولايتي الجزائر وتيبازة (سيال) يوم الأحد، نتائج التحاليل الدورية لجودة مياه الحنفية إلى غاية شهر مارس 2023 الجاري.

وتشمل التحاليل الجديدة كلّ من بلديات شرق وغرب ووسط العاصمة، إلى جانب جميع بلديات ولاية تيبازة.

تحاليل شهر ديسمبر 2022..

وكانت “سيال” قد نشرت في بداية فيفري الماضي، نتائج التحاليل الدورية الخاصة بشهر ديسمبر 2022، لجودة مياه الحنفية بولايتي العاصمة وتيبازة.

وقالت “سيال” في منشور على فيسبوك:”سعيا منها لطمأنة المستهلكين حول جودة مياهها، تقدّم لكم الشركة نتائج التحاليل الفصلية لجودة مياه الحنفية بولايتي الجزائر وتيبازة”.

وتتعلّق نتائج التحاليل المنشورة بمياه الحنفيات في بلديات العاصمة وتيبازة، التي تشرف “سيال” على تزويدها بمياه الشرب، في شهر ديسمبر 2022.

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