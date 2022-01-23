تحاليل “كورونا” مزورة للعبور بالمطارات.. وفرق طبية بالمرصاد

الرئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر لـ"الشروق":

ضبطت الفرق الطبية على مستوى المطار الدولي هواري بومدين مئات الكشوفات المزورة لتحاليل الميكروبيولوجية “PCR”، قدمها المسافرون القادمون من الخارج، بعد إجراء الفحص الجيني”، واكتشاف حملهم لفيروس “كوفيد ـ 19″، فيما شددت المصالح المعنية بالمطار إجراءات الرقابة على الوافدين والخارجين من الجزائر خلال 24 ساعة الأخيرة، أي بعد الارتفاع القياسي للإصابات بكورونا.

تشديد الإجراءات الوقائية على الوافدين من الخارج وتعقيم يومي للمطار الدولي

وفي التفاصيل، أكد رئيس المدير العام لمؤسسة تسيير مطارات الجزائر الطاهر علاش، الأحد في تصريح لـ”الشروق”، “أنه بعد تسجيل ارتفاع قياسي لعدد الإصابات بفيروس كورونا، تقرر مضاعفة إجراءات التطهير الكلي للمطار، من خلال تجنيد فرق إضافية لتعقيم جميع الممرات “سكانير”، ومراكز الشرطة المخصصة لختم الجوازات، وغيرها، مع تجنيد كافة الوسائل والإمكانات المادية والبشرية لضمان سلامة المسافرين وإنجاح الإجراءات”، مبرزا خلال الشروحات التي قدمها أنه ضمن هذه الاجراءات “تم تسخير عدد إضافي لكاميرات حرارية عند نقطة الوصول يشرف عليها أطباء المراقبة الصحية بالحدود”.

وأضاف علاش أنه خلال 24 ساعة الأخيرة تم فرض إجراءات وقائية مشدّدة بالمطار الدولي هواري بومدين، على القادمين من الخارج، وهذا بعد أن تم ضبط العديد من الكشوفات المزورة لاختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل “PCR”، قدمها المسافرون القادمون من الخارج، بعد إجراء الفحص الجيني “test antigénique”، ثبت حملهم لفيروس “كوفيد ـ 19″، أو ما تعلق بالمتحور أوميكرون، حيث تم تجنيد أطقم طبية للكشف عن هذه الحالات، إذ تم تخصيص قاعتين للمسافرين، تضم الأولى 79 مكتبا، والثانية 54 مكتبا، لأخذ عينات تحاليل الكشف عن كوفيد 19، كما تم تخصيص رواق خاص بالمسافرين الذين تؤكد نتائج التحاليل حملهم للفيروس، مشيرا إلى أن نتائج التحليل تظهر في 5 دقائق، وفي حال تسجيل حالات إيجابية يتكفل الطاقم الطبي للمطار بتطبيق الإجراءات اللازمة المتمثلة في إخضاع المصاب للحجر.

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أعطى تعليمات في الاجتماع الاستثنائي الذي خصصه لتقييم الوضع الصحي، بضرورة تشديد الرقابة على الرحلات الجوية القادمة إلى الجزائر، مع تخفيض عددها إذا اقتضت الضرورة بعد اكتشاف العديد من حالات التزوير في كشوفات التحاليل الخاصة بفيروس كورونا.

ومعلوم أن الرفع من درجة الرقابة على الحدود الجوية والبحرية، جاء بعد تسجيل ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس “كوفيد ـ 19” بكل أشكاله، إذ وصل عدد الحالات المسجلة السبت 2211 إصابة جديدة ووفاة 13 شخصا.