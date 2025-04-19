تحدثت عن استفزازات واعتداءات.. إدارة بارادو تصدر بيانا واتحاد خنشلة يرد

أصدرت إدارة نادي بارادو بيانا بعد مباراة الفريق في خنشلة، أمام الاتحاد المحلي، في إطار الجولة 23 من الرابطة الأولى، والتي انتهت بهدفين لمثلهما.

وتمكن نادي بارادو من معادلة النتيجة في الوقت بدل الضائع، برأسية الحارس فراحي.

وعقب المباراة، أصدرت إدارة نادي بارادو بيانا قالت فيه إن بعثة الفريق تعرضت لاستفزازات، وأضافت أن رئيس اتحاد خنشلة اعتدى على الحارس فراحي بعد المباراة.

وجاء في بيان إدارة “الباك”: ” اليوم كنا شهودًا على سلسلة من الاستفزازات المتكررة، بلغت حد الاعتداء على مدربنا المساعد، وذلك قبل المباراة وأثناءها وحتى بعد نهايتها، من المؤسف جدًا رؤية مثل هذه التصرفات، خاصة عندما يكون المتورط فيها هو المسؤول الأول، الذي قام بنفسه بالاعتداء على حارس مرمانا وهو تصرف خطير وغير مقبول تمامًا”.

وأضافت في بيانها: ” وما هو أخطر من ذلك، إرسال بعض من يُسمّون “الأنصار” للاعتداء علينا في الفندق، هو فعل مشين يتجاوز كل حدود الروح الرياضية. كرة القدم لم تكن يومًا ساحة حرب، ولا وسيلة لتفريغ الغضب أو الأحقاد”.

وتابعت: ” لطالما استقبلنا خصومنا في أفضل الظروف، بكل احترام وروح رياضية، لأننا نؤمن أن كرة القدم هي قبل كل شيء عرض رياضي واحتفال بالمنافسة النزيهة. ما حدث اليوم لا يمت بأي صلة للقيم التي نحملها وندافع عنها”.

من جهتها نفت إدارة خنشلة، كل ما ورد في بيان إدارة نادي بارادو.

وقالت إدارة اتحاد خنشلة، في بيان لها: ” إدارة اتحاد خنشلة تنفي كل ما يشاع عن الاعتداء على بعثة نادي بارادو، الفريقان أقاما الليلة في فندق واحد ولم يكن هناك أي إشكال ما حدث داخل الفندق هو شجار أحد مسيري بارادو مع المكلف بالأمن، وعادت الأمور إلى نصابها”.

وأضافت: ” لم يكن هناك أي مشكل بعد نهاية المباراة وقعت مشاحنات بين لاعبي الفريق في النفق المؤدي إلى غرف تغيير الملابس وكل ما يشاع من اعتداء رئيس الفريق على حارس مرمى بارادو افتراء وتحريض من بعض الأطراف على شخصه وان كل ما يحاك قصة مفبركة”.