تحديات الجزائر في عام 2022: انتعاشٌ اقتصادي أم تراجع اجتماعي؟

لأسباب تتعلق بالأمن القومي، نحن بحاجة إلى لغة الحقيقة. عام 2022 عامٌ حيوي. هذه هي الفرصة الأخيرة لإنعاش الاقتصاد من أجل تجنب التدهور الاجتماعي الذي يمكن أن يكون له تأثيرٌ على كل من الأمن والعلاقات الدولية، ومن هنا تأتي أهمية الحوكمة الجديدة والتعبئة العامة، وبقاء الأمة على المحك.

1- بحسب بنك الجزائر في تقريره الصادر في ديسمبر 2021، انخفض عجز الميزان التجاري من 10.504 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2020 إلى 1.571 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021، وهو ما سيعطي نفس الاتجاه في نهاية سبتمبر. عام 2021، ما يقرب من 2.1 مليار دولار.

ويُعزى هذا الانخفاض في العجز بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر النفط، إذ سجل متوسط السعر خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 66.6٪ من 41.365 دولار للبرميل خلال نفس الفترة. في العام الماضي عند 68.917 دولاراً للبرميل (زادت كميات المحروقات المصدَّرة بأطنان المكافئ النفطي بنسبة 20.9٪) ما سمح بتعزيز الصادرات المقدرة بـ26.402 مليار دولار، مما جعلها تتجه في نهاية عام 2021 إلى 35.02 مليار.

وتقدَّر القيمة الإجمالية لصادرات المحروقات بنهاية سبتمبر 2021 بنحو 23.387 مليار دولار، وهو ما سيعطي نفس الاتجاه في نهاية عام 2021، 31.888 مليار دولار بما في ذلك المشتقات. الميزان التجاري له معنى محدود، لأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار ميزان المدفوعات الذي يشمل الخدمات وتحرُّكات رأس المال. وبذلك بلغت صادرات الخدمات 2.300 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، وواردات الخدمات 5.015 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021، وهو ما يعطي نفس الاتجاه نهاية عام 2021، 6696 مليار دولار من الدولارات. كان هناك انخفاضٌ حاد عن 2010/2019 عندما تقلبت تحويلات عملة الخدمة بين 10/11 مليار دولار.

بلغ إجمالي الصادرات من السلع والخدمات 28.702 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من عام 2021، مما سيعطي اتجاهاً سنوياً قدره 38.280 مليار دولار، ويقدر إجمالي الواردات من السلع والخدمات بـ32.388 مليار دولار لمدة تسعة أشهر،والتي ستوفر 43.992 مليار تدفقات من العملات الأجنبية إلى الخارج بحلول نهاية عام 2021.

2– حسب محافظ بنك الجزائر، بلغ احتياطي النقد الأجنبي 44.724 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2021. وباحتياطي الذهب (173 طن) نحو 11 مليار دولار، احتياطي النقد الأجنبي 55 مليار دولار 9/30/ 2021. وباتخاذ نفس السيناريو للأشهر التسعة الأولى من عام 2021، سينخفض احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 6.784 مليار دولار مقارنة بعام 2020 (48 مليار دولار) وفي نهاية عام 2021 سيكون لدينا ما بين 41/42 مليار دولار، ناهيك عن الذهب. ونحو 52/53 مليار دولار عند حساب الذهب.

يجب على الجزائر أن تستفيد بشكل جيد من احتياطيات النقد الأجنبي. هذه الثروة الافتراضية التي يجب تحويلها إلى ثروة حقيقية. احذروا النشوة، إنها مثل الأسرة إذا حدّت من استهلاكها، فإنها توفر المال ولكن مع خطر الإصابة بالأمراض. لأنه وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن معدل البطالة يقترب من 15٪، ووفقًا لبنك الجزائر فإن معدل التضخم في أكتوبر 2021 هو 9.2٪. ومع ذلك، فإن البطالة هي أمراض الجسم الاجتماعي. في عام 2022، يكمن الخطر في أن يكون لديك معدل تضخم من رقمين. جاء مستوى التضخم نتيجة قيود الاستيراد التي شلت جهاز الإنتاج بأكمله.

مثال: أسعار السيارات المستعملة وقطع الغيار التي شهدت زيادة متفاوتة حسب الفئات بين 50 و100٪. إن معدل التضخم الذي أثر على تدهور القوة الشرائية يفسّره روعة الإنتاج الوطني، وانخفاض قيمة الدينار، والمشكلات النقدية بدون نظراء منتجين، فقد ارتفع عرض النقود بنسبة 12.79٪ في العشر الأوائل من عام 2021.

نظرًا لحقيقة أن أكثر من 85٪ من المواد الخام مستورَدة، فإن معدل التكامل المنخفض، سواء بالنسبة للشركات العامة أو الخاصة، دون احتساب المساعدة الفنية الأجنبية، مع انخفاض قيمة الدينار بين عامي 2022 و2024، سيكون التضخم أكبر. في عام 2022 سيكون مستدامًا. ستزداد عواقب هذه العملية التضخمية:الإيجارات، المضاربة، والسوق غير الرسمية، وضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنوك بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط من أجل تجنب الإفلاس.

التوقعات لعام 2022 تشير إلى 149.3 دينار جزائري للدولار عام 2022، و156.8 دينار جزائري للدولار عام 2023 و164.6 دينار جزائري للدولار عام 2024. الإدراج الرسمي بفارق يزيد عن 50٪ في السوق الموازية (بين 213/215 دينارا لليورو). وسعر الدينار بتاريخ 25/12/2021 هو 138.8054 دينار للدولار الواحد و157.1277 دينار لليورو الواحد.

هذا الانخفاض في الدينار يجعل من الممكن تقليص حجم عجز الموازنة. لأنه كما في 2010، كان لدينا 100 دينار لكل دولار، يجب زيادة عجز الموازنة بنسبة 37٪ على الأقل، بحيث يصل العجز بحلول نهاية عام 2022 إلى حوالي 42 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، لمزيد من الموضوعية، فيما يتعلق بمستوى احتياطيات النقد الأجنبي، يجب مراعاة عدد المشاريع الموقوفة التي كان من الممكن أن يؤدي تنفيذُها إلى عجز تجاري أكبر في نهاية العام.

أعلن رئيس الجمهورية رفع التجميد عن 57 مشروعا من أصل 402 مشروع استثماري متوقف لأسباب إدارية. في الاقتصاد، يجب ألا نفكر أبدًا بشكل ثابت، ولكن دائمًا بشكل ديناميكي، مع مراعاة القيود الصارمة على واردات الشركات التي لا يتجاوز معدل تكاملها في عام 2021 نسبة 15٪ بعد أن شهدت شللًا في جهاز الإنتاج في عام 2021، فقط في صناعة البناء أكثر من 150000 تسريحٍ للعمال.

3- إذا كنا قد نفذنا 402 مشروع محظور، وأخذنا في المتوسط تدفّقًا للعملة الأجنبية، لمشاريع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم (PMI/PME) المتنافسة في السوق العالمية، فقد قدَّمت الوزارة الأولى ما يقرب من 90 مليارًا من الدولارات للمشاريع المحظورة، والتي كان معظمها جزءًا من النقد الأجنبي. وبوجود 50 إلى 70 مليون دولار فقط للجزء النقدي، دون احتساب الدينار، ستتراوح تدفقات النقد الأجنبي الخارجة لـ402 مشروع بين 20 مليار و28 مليار دولار بين 2020 و2021. كان هذا من شأنه أن يمنح نهاية عام 2021 بين 13 و20 مليار دولار من احتياطيات النقد الأجنبي، وحتى أقل مع الحظر المفروض على المواد الخام للعديد من الشركات العامة والخاصة.

ماذا سيكون تأثير ذلك على مستوى احتياطيات النقد الأجنبي لعام 2022 عندما يكون هناك، وفقًا للحكومة، إحياءٌ لكل هذه المشاريع المحظورة مع جزءٍ كبير من تدفقات العملات الأجنبية الخارجة، فضلاً عن المشاريع الجديدة من أجل تجنُّب التوترات الاجتماعية القويّة من دون تدفّق كبير للمستثمرين الأجانب انخفاضًا حادًّا بين 2019 و2021؟

يجب أن نقول الحقيقة لأن الهدف من البداية كان الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي وتوفيرها، إذ تبلغ الحاجة السنوية وفقًا للخبراء نحو 150.000/ 200000 وحدة سنويًا، أي تدفق عملات إلى الخارج بحوالي 2.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما وفر 5 مليارات دولار بين 2020 و2021. يجب الحرص على عدم تكرار أخطاء الماضي، لأنه حسب معطيات الوزارة الأولى فإن الإنفاق الموجه للمنشآت العامة خلال الثلاثين سنة الماضية، كلّف الخزانة العامة حوالي 250 مليار دولار وعلى مدى السنوات العشر الماضية، حسب التقلبات. من سعر الصرف، إعادة التقييم، بسبب عدم التمكن من إدارة المشاريع، ما بين 60 إلى 65 مليار دولار.

يجب على الجزائر أن تستفيد بشكل جيد من احتياطيات النقد الأجنبي. هذه الثروة الافتراضية التي يجب تحويلها إلى ثروة حقيقية. احذروا النشوة، إنها مثل الأسرة إذا حدّت من استهلاكها، فإنها توفر المال ولكن مع خطر الإصابة بالأمراض. لأنه وبحسب صندوق النقد الدولي، فإن معدل البطالة يقترب من 15٪، ووفقًا لبنك الجزائر فإن معدل التضخم في أكتوبر 2021 هو 9.2٪.

4.- ينص قانون المالية لعام 2022 على نموٍّ بنسبة 3.3٪ مقابل 3.4٪ في عام 2021 وسالب 6٪ في عام 2020، لكن معدل نمو منخفض مقارنة بـTO مقارنة بالمعدل الأعلى في T1 يعطي نموًّا منخفضًا. على الرغم من انزلاق الدينار، ناهيك عن تخفيض قيمته 5 دنانير خلال فترة 1970/1973 و80 دولارًا بين 2000/2004، وحاليًا بين 138/139 دينارً للدولار.

ومع ذلك، فإن هذا لم يسمح بزيادة الصادرات خارج مجال المحروقات، مع هيمنة الإرهاب البيروقراطي الذي أعاق الطاقات الإبداعية. بلغت صادرات السلع بخلاف المحروقات 3.015 مليار دولار، أو نحو 4 مليارات دولار بنهاية عام 2021. ومع ذلك، فإن الميزانية العمومية الرسمية لسوناطراك لعام 2020 تعطي ملياري دولار من مشتقات المحروقات مع منظور أكثر من 2.5 لعام 2021 وإذا أضفنا نصف منتجات تامة الصنع، فإن المبلغ يتجاوز 3 مليارات دولار، بقيمةٍ مضافة تنافسية تقل عن 1 مليار دولار.

في الواقع، مع مشتقات المحروقات، تمثل عائدات النقد الأجنبي لعام 2021 ما بين 97 و98 ٪ حيث في هذا الشهر من ديسمبر 2021، سوناطراك هي الجزائر والجزائر سوناطراك. كيف لا نتذكر أن الجزائر جمعت أكثر من 1000 مليار دولار من النقد الأجنبي بين 2000/2019، مع استيراد سلع وخدمات لا تزال بالعملة الأجنبية تزيد عن 935 مليار دولار، بمعدل نمو هزيل يبلغ 2 إلى 3 ٪ في المتوسط عندما كان يجب أن يكون بين 9 و10٪.

مع الضغط الديمغرافي القوي، الذي غالبًا ما يتم نسيانه، فإن معدل نمو يجب أن يصل إلى 8 أو 9٪ سنويًا على مدار 5 سنوات (وليس وظائف في الخدمة العامة) لاستيعاب التدفق الإضافي بين 350.000 / 400.000 وظيفة سنويًا مما يفاقِم معدل البطالة الحالي. وبلغ عجز الموازنة المتوقع نحو 4175 مليار دينار مقابل 137 ديناراً للدولار، وقت صياغة القانون، أي 30.50 مليار دولار بزيادة 8 مليارات دولار عن عام 2021.

لا يمكن للجزائر أن تستمر في هذا الطريق الانتحاري. إنها مدعوّة باستعجال لمحاربة الفساد،وترشيد خيارات الميزانية، وتسريع مربع الإصلاحات بين الميزانية التشغيلية والمعدات، وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج الجزائر إلى برميل نفط يزيد عن 137 دولارً في عام 2021 وأكثر من 150 دولارً في عام 2022. النمو المنخفض يؤثر على معدل البطالة، والذي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في عام 2021 كانت 14.1٪ و14.7٪ في 2022 مع أكثر من 30٪ للشباب وخريجي الجامعات بين 20 و30 عامًا. وهذا يشمل العمالة الزائدة في

مع انخفاض قيمة الدينار بين عامي 2022 و2024، سيكون التضخم أكبر. في عام 2022 سيكون مستدامًا. ستزداد عواقب هذه العملية التضخمية:الإيجارات، المضاربة، والسوق غير الرسمية، وضرورة رفع سعر الفائدة الرئيسي للبنوك بمقدار نقطتين إلى ثلاث نقاط من أجل تجنب الإفلاس.

الإدارة والمؤسسات العامة والتوظيف في السوق غير الرسمية التي تساهم بنسبة 50 إلى 60٪ من الناتج المحلي الإجمالي عن طريق التهرُّب من أي تتبُّع أو محاسبة أو ضرائب. وبحسب رئيس الجمهورية، يسيطر القطاع غير الرسمي على ما بين 6000 و10000 مليار دينار، أي ما بين 44 و73 مليار دولار.

وعلى المدى القصير، مثل السابق، ينص قانون المالية 2022 على إعانات تزيد على 14 مليار دولار بمعدل 138 ديناراً للدولار أو 19.7٪ من موازنة الدولة. إنه سؤالٌ معقد للغاية. بدون إتقان نظام المعلومات والتقدير غير الرسمي الذي يسمح بتوحيد الدخل غير المعلن عنه في الوقت الفعلي، ينطوي إصلاح الدعم على مخاطر.

وفقًا لصندوق النقد الدولي، تحتاج الجزائر إلى برميل نفط يزيد عن 137 دولارً في عام 2021 وأكثر من 150 دولارً في عام 2022. النمو المنخفض يؤثر على معدل البطالة، والذي، وفقًا لصندوق النقد الدولي، في عام 2021 كانت 14.1٪ و14.7٪ في 2022 مع أكثر من 30٪ للشباب وخريجي الجامعات بين 20 و30 عامًا.

في الختام، الجزائر لاعبٌ استراتيجي في استقرار منطقة البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا. ومع ذلك، فإن قوة العلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين تعتمد على الوزن الاقتصادي والصين دليلٌ على ذلك. في الواقع، يُظهر تقريرُ محافظ بنك الجزائر بوضوح أنه في ديسمبر 2021، سوناطراك هي الجزائر والجزائر هي سوناطراك. في الوقت الذي تتشكل فيه الاضطرابات الجيوستراتيجية العالمية، لتجنّب الأسطورة البيروقراطية المتمثلة في الاعتقاد بأنه يمكننا تطويرُ البلاد خارج القوانين، فإنَّ تحديات الجزائر، وهي دولة ذات إمكاناتٍ عالية، تتمثل في تحديد الأولويات الإستراتيجية من أجل تطبيق الحكم الرشيد والإصلاحات الهيكلية اللازمة للتوفيق بين الحوار والكفاءة الاقتصادية في اقتصاد مفتوح.