تحديث تطبيق “مرافق كوم” لتعزيز التبليغ الرقابي وحماية المستهلك

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الإثنين، عن إطلاق تحديثات جديدة على مستوى تطبيقها الإلكتروني مرافق كوم، تهدف إلى تعزيز مشاركة المواطنين في مراقبة السوق وترسيخ الشفافية في المعاملات التجارية، من خلال تطوير آليات التبليغ الرقابي وتحسين أدوات حماية المستهلك.

ووفقا لبيان الوزارة الوصية فإن التحديث الجديد يتضمن إضافة خاصية تمكّن المواطنين من التبليغ الفوري والمباشر عن حالات عدم إشهار الأسعار داخل المحلات التجارية، بما يساهم في تعزيز الالتزام بالقوانين والتنظيمات المعمول بها في مجال حماية المستهلك، ودعم جهود الرقابة على مستوى الأسواق.

كما تم تعزيز التطبيق بآلية جديدة تسمح بالتبليغ عن الحالات المرتبطة بنظافة وسلامة المنتجات المعروضة للبيع، وهو ما يهدف إلى دعم عمليات الرقابة الميدانية وتحسين جودة السلع المتوفرة للمستهلكين.

وأكدت الوزارة أن هذه التحديثات تندرج ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى إشراك المواطن كعنصر فاعل في منظومة الرقابة، وتسهيل التواصل مع المصالح الرقابية، بما يعزز الشفافية ويرفع من نجاعة التدخلات الميدانية في مختلف الأسواق.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحميل التطبيق واستعماله والمساهمة في ترسيخ ثقافة التبليغ المسؤول، في إطار حماية الصحة العامة وخدمة الصالح العام، مشيرة إلى أن التطبيق متوفر مجانًا عبر متاجر التحميل الرسمية: Google Play Store، Apple App Store.