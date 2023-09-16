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تحديث جديد لهواتف “آيفون 12” بسبب مخاوف من مستويات زائدة للإشعاع

الشروق أونلاين
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تحديث جديد لهواتف “آيفون 12” بسبب مخاوف من مستويات زائدة للإشعاع
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هواتف آيفون

تعتزم شركة “أبل” إطلاق تحديث جديد لنظام تشغيل هواتف آيفون 12 في فرنسا، بسبب مخاوف إزاء مستويات الإشعاع الزائدة لهذه الهواتف.

وقالت أبل في بيان إن تحديث النظام الذي ستصدره للمستخدمين في فرنسا، يهدف إلى التماشي مع البروتوكول الذي تستخدمه الجهات التنظيمية في البلاد.

وأوضحت الشركة أنها تسعى من خلال التحديث إلى استمرار توفر هواتف آيفون 12 في فرنسا. مشدّدة على “عدم وجود أي مصدر للقلق يهدد سلامة المستخدمين”.

ومن المتوقع أن يخفض التحديث المنتظر مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي الصادرة عن هواتف آيفون 12 إلى المستويات المطلوبة من السلطات الفرنسية.

وكانت فرنسا قد أمرت بإيقاف بيع هواتف آيفون 12 في البلاد قبل أيام، بسبب مستويات الإشعاع التي تتجاوز الحدود الآمنة، على حد وصفها.

بالمقابل، تؤكد “أبل” أن الهاتف معتمد باعتباره متوافقًا مع معايير الإشعاع العالمية، التي تتحفظ عليها السلطات الفرنسية، من عدة هيئات دولية.

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