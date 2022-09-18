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رياضة

تحديد أسعار تذاكر مقابلتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا

علي بهلولي
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تحديد أسعار تذاكر مقابلتَي “الخضر” مع غينيا ونيجيريا
ح.م
وضعية ملعب وهران بِتاريخ الـ 18 من سبتمبر 2022.

ضبطت ولاية وهران كل الإجراءات الخاصّة بِالمقابلتَين الودّيتَين للمنتخب الوطني الجزائري، أمام نظيرَيه الغيني والنيجيري.

وقام والي ولاية وهران السعيد سعيود، الأحد، بِزيارة إلى ملعب “ميلود هدفي”، تفقّد من خلالها مرافق هذا المركب الرياضي الأولمبي الفخم والعصري، مسرح المواجهتَين المُشار إليهما، والمُبرمجتَين في الـ 23 والـ 27 من سبتمبر الحالي، انطلاقا من الساعة الثامنة ليلا.

واطّلع والي عاصمة الغرب الجزائري على أرضية الميدان وغرف حفظ الملابس والمدرجات، وغيرها من المرافق. وطالب إدارة المنشأة الرياضية بِضرورة توفير كلّ الشروط المطلوبة، من أجل تنظيم مقابلتَين دوليتَين كبيرتَين.

ويُمكن للجمهور اقتناء التذاكر عبر منصّة إلكترونية، بِأسعار تتراوح ما بين 800 دج و2000 دج (حسب الوضعية في المدرجات).

ولم تُقدّم ولاية وهران توضيحات بِشأن تاريخ انطلاق عملية البيع، وعدد التذاكر المرصودة. عِلما أن الملعب يتّسع لِنحو 40 ألف متفرّج.

كما تفقّد والي ولاية وهران فندق “AZ”، المنشأة السياحية حيث سيُقيم “محاربو الصحراء”.

هذا وسيشرع “الخضر” تحت إشراف الناخب الوطني جمال بلماضي في إجراء تربّص بِوهران، انطلاقا من الثلاثاء المقبل.

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