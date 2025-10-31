تحديد الخميس آخر أجل للتسجيل في قرعة الحج لهذا الموسم

ذكّرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، في بيان لها اليوم الجمعة 31 أكتوبر، أن آخر أجل للتسجيل في قرعة الحج لموسم 1447ه/2026 م، سيكون يوم الخميس 6 نوفمبر.

وأفادت الوزارة فيبيانها أنه يمكن للمواطنين الذين يستوفون الشروط، التسجيل على مستوى مقرات البلديات أو عن طريق الخدمة عبر الموقع الالكتروني للوزارة.

ويشترط على الراغب في التسجيل للقرعة أن يتمتع بالجنسية الجزائرية؛ ويبلغ 19 سنة كاملة يوم التسجيل. كما لفت ذات المصدر أنه لا يمكن التسجيل في أكثر من بلدية؛ إضافة إلى عدم الحج خلال السبع سنوات السابقة يبدأ احتسابها من سنة 2019، باستثناء المحرم لامرأة لم يسبق لها الحج خلال السبع (07) سنوات السابقة.

البيان ذكر كذلك بإجبارية المحرم الشرعي للمرأة البالغ سنها أقل من 45 سنة، أما المرأة البالغ سنها أكثر من 45 سنة فيمكنها التسجيل مع محرم شرعي أو لوحدها.

ودعت الوزارة في بيانها إلى استعلام استمارة المعلومات. وفي حالة التسجيلات الثنائية والثلاثية على المعنيين الالتزام بالتسجيل على مستوى بلدية مقر إقامة المحرم، وعبر إحدى وسيلتي التسجيل المذكورتين.

ولفتت الوزارة أن التسجيل المزدوج عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، وعلى مستوى البلدية سيترتب عنه شطب التسجيل عبر شبكة الإنترنت والإبقاء فقط على التسجيل بالبلدية.

وأضاف البيان أنه يتعين على الراغبين في التسجيل على مستوى البلديات، والذين لا يحوزون على جوازات سفر بيومترية تقديم تعهد باستخراج هذه الوثيقة، عند الفوز في القرعة، في أجل لا يتعدى ثلاثين يوما من تاريخ إجرائها، تحت طائلة الحذف من قوائم الفائزين.