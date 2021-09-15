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رياضة

تحديد بلد مواجهة فريق آدم الوناس وليستر سيتي

علي بهلولي
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تحديد بلد مواجهة فريق آدم الوناس وليستر سيتي

أعلنت إدارة نادي نابولي الإيطالي، الأربعاء، أن مباراة فريقها الكروي والمضيف نادي ليستر سيتي ستُجرى بِإنجلترا.

وأُثير جدل في الأيّام القليلة الماضية، فحواه فرضية نقل المباراة من إنجلترا إلى بلد آخر، بِسبب الإجراءات الصّحّية الصّارمة المُتّخذة في بريطانيا، تفاديا لِتفاقم الإصابات بِفيروس “كورونا”. وإجراء عدّة لاعبين من الفريقَين مقابلات دولية مطلع سبتمبر الحالي، في بلدان مُدرجة ضمن المنطقة الحمراء للسلطات البريطانية.

وهكذا ستُجرى مباراة نابولي وليستر سيتي بِإنجلترا مساء هذا الخميس، في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات لِمنافسة الدوري الأوروبي.

وأضاف بيان إدارة نادي نابولي أن المدرب لوتشانو سباليتي أدرج اسم متوسط الميدان الهجومي الجزائري آدم الوناس، ضمن قائمة اللاعبين المعنيين بِخوض مواجهة ليستر سيتي.

وبِالمقابل، يغيب المدافع الجزائري فوزي غلام عن هذه المواجهة، لِكونه غير مُدرج ضمن قائمة لاعبي فريق نابولي المعنيين بِخوض المنافسة القارية، والتي رسّمها مُؤخّرا الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

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