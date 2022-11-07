تحديد تاريخ إعادة افتتاح ملعب “5 جويلية”

عاد ملعب “5 جويلية 1962” لِيحتضن المقابلات الدولية، بعد توقّف اضطراري في مطلع الصيف الماضي.

وخضعت المنشأة الأولمبية العاصمية لِعملية ترميم، تأهّبا لِاحتضان الجزائر بطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، ما بين جانفي وفيفري 2023.

وسيكون ملعب “5 جويلية 1962” مسرحا لِتصفيات بطولة إفريقيا 2023 لِفئة الأشبال، ومنطقة شمال القارّة السّمراء تحديدا، في فترة ما بين هذا الثلاثاء والإثنين المقبل.

وتُشارك في التصفيات منتخبات مصر وتونس وليبيا والمغرب لِصنف أقلّ من 17 سنة، بينما يُعفى أشبال “الخضر”، على اعتبار أن الجزائر تستضيف نهائيات “كان” هذه الفئة في أفريل 2023. وتُسفر التصفيات عن تأهّل رائد الفوج للنهائيات.

للإشارة، كان ملعب “5 جويلية 1962” محلّ زيارة تفقّد للأمين العام لـ “الكاف” فيرون موسينغو أومبا مساء الأحد. كما تُظهره الصورتان المُدرجتان.