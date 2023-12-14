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رياضة

تحديد تاريخ استفادة المولودية من هذا المركز

الشروق الرياضي
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تحديد تاريخ استفادة المولودية من هذا المركز

كشفت إدارة نادي مولودية الجزائر عن تاريخ تدشين مركز التدريب والتكوين، الخاص بِفرقها لِكرة القدم.

ويقع المركز في بلدية زرالدة بِالعاصمة، وسيتمّ تدشينه في أواخر شهر جانفي المقبل.

ولن تقتصر الاستفادة من خدمات هذا المركز على فئة أكابر المولودية، بل تشمل كلّ الأصناف.

وكانت أشغال تشييد هذا المركز قد انطلقت في عام 2021، فوق مساحة تُقدّر بِأربعة هكتارات.

وأنفقت إدارة نادي “العميد” غلافا ماليا ضخما قيمته 800 مليون دينار، للاستفادة من قطعة الأرض التي تحتضن مركز التدريب والتكوين.

وبعد التاريخ المذكور أعلاه وفي العام الدّاخل أيضا، يستفيد فريق مولودية الجزائر من مشروع آخر، لكن فخم وعصري وعالمي، ويتعلّق الأمر بِملعب “علي لابوانت” بِبلدية الدويرة بِالعاصمة.

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