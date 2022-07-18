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رياضة

تحديد تاريخ سحب رزنامة البطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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تحديد تاريخ سحب رزنامة البطولة الوطنية

تُسحب هذا الثلاثاء رزنامة بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم، نسخة 2022-2023.

وتُجرى العملية بِمقرّ رابطة الكرة المحترفة بِبلدية  بلوزداد (العاصمة)، انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.

وقبل ذلك السبت الماضي، كانت رابطة الكرة المحترفة قد أعلنت عن تأجيل تاريخ انطلاق بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وكان يُفترض انطلاق بطولة حظيرة النخبة في الـ 19 من أوت المقبل، لِتتأجّل إلى الـ 26 من الشهر ذاته.

وجاء تأخّر الأندية في تحضيراتها للموسم الجديد وراء تأجيل الموعد، كما فسّر القرارَ رئيسُ رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار، في مؤتمر صحفي نشّطه، السبت، على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لِهيئته، بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى.

وقبل ذلك، تبقى أبواب سوق انتقالات اللاعبين مفتوحة إلى غاية الـ 14 من أوت المقبل، بعد أن رُفع الستار في الـ 20 من جوان الماضي.

ومعلوم أن بطولة الموسم الجديد ستعود إلى صيغتها القديمة، المُرادفة لـ 16 ناديا و30 جولة. بعدما جُرّب نمطا 20 ناديا و38 جولة ثم 18 ناديا و34 جولة، في الطبعتَين الماضيتَين.

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التعليقات
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  • جمال براقي

    اسوء واضعف بطولة .. الفاف والأندية ينخرهم الفساد والتخلف والمحسوبية والانحطاط لقد استنزفوا المليارات من خزينة الدولة بدون فائدة.

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