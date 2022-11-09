تحديد تاريخ سحب قرعة كأس الجمهورية

تُسحب قرعة الدور الـ 32 من عمر منافسة كأس الجمهورية، في الـ 15 من نوفمبر الحالي على الساعة السادسة مساءً.

ويُجرى حفل القرعة بِالمركز العسكري لِعين النعجة بِالعاصمة.

ويعرف هذا الدور دخول أندية بطولة القسم الوطني الأوّل، فيما تُجرى المقابلات بِتاريخَي الـ 25 والـ 26 من نوفمبر الحالي.

وكانت “الفاف” قد ألغت منافسة كأس الجمهورية في الدور ربع النهائي، وبِتاريخ مارس 2020، بِسبب تفشّي جائحة “كورونا”.

وبعد إلغاء نسخة 2020 وعدم إجراء طبعتَي 2021 و2022 للسبب ذاته، أعادت هيئة الرئيس جهيد زفيزف الاعتبار لِهذه المسابقة في الموسم الجديد.