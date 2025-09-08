تحديد تاريخ وملاعب الجولة الأولى

الرابطة الثانية هواة

ضبطت الرابطة الوطنية لكرة القدم ملاعب الجولة الافتتاحية المقررة يوم السبت المقبل 13 سبتمبر 2025، باستثناء ثلاث مباريات ويتعلق الأمر بـ: اتحاد الحراش– مولودية سعيدة، نادي تلاغمة– اتحاد عنابة ونادي خميس الخشنة– اتحاد بسكرة.

الجولة الافتتاحية، تشهد إقامة مباراتين بدون جمهور، يتعلق الأمر برائد القبة ووداد مستغانم المبرمجة يوم السبت القادم على ملعب الشهيد محمد بن حداد بالقبة، ومباراة نصر حسين داي ووداد تلمسان المبرمجة الأحد على ملعب 20 أوت 1955 العاصمة.

برنامج المباريات:

مجموعة وسط غرب:

السبت 13 سبتمبر 2025 ( سا16.00)

اتحاد الحراش – مولودية سعيدة (سيحدد الملعب لاحقا)

رائد القبة – وداد مستغانم (القبة/ ملعب بن حداد/ من دون جمهور)

شباب أدرار– غالي معسكر (أدرار/ 18 فيفري)

شباب تيموشنت– جمعية وهران (تيموشنت/ مبارك بوسيف)

اتحاد بشار جديد– شباب تيقصراين (بشار/ ملعب 20 أوت 1955)

شبيبة الأبيار– شبيبة تيارت (الدار البيضاء/ ملعب عمر بن رابح)

نجم القليعة– أمل الأربعاء (القليعة/ أمحمد مواز)

الأحد 14 سبتمبر 2025 / سا 16.00:

نصر حسين داي– وداد تلمسان (العاصمة/ ملعب 20 أوت 1955)

مجموعة وسط شرق:

السبت 13 سبتمبر 2025 (سا16.00)

نجم بني ولبان– شباب برج منايل (بني ولبان/ حمر بوكفة)

نجم مقرة– جمعية الخروب (مقرة/ الإخوة بوشليق)

شباب باتنة– اتحاد الشاوية (باتنة/ أول نوفمبر 1954)

مولودية بجاية- مولودية باتنة (بجاية/ الوحدة المغاربية)

شباب جيجل– هلال شلغوم العيد (جيجل/ حسين رويبح)

مولودية قسنطينة– شباب بني ثور (قسنطينة/ بن عبد الملك)

اتحاد خميس الخشنة– اتحاد بسكرة (سيحدد الملعب لاحقا)

نادي تلاغمة– اتحاد عنابة (سيحدد الملعب لاحقا)