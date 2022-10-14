تحديد تاريخ 18 أكتوبر لسحب القرعة بالقاهرة

الدور التمهيدي الثاني "ملحق" لكأس الكاف

ستجرى عملية سحب القرعة الدور التمهيدي الثاني (ملحق) لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم الثلاثاء 18 أكتوبر بمقر الهيئة الكروية بالقاهرة (مصر) على الساعة 00ر12، بتوقيت الجزائر، حسب ما أعلنت عنه الكاف على موقعها الرسمي.

وسيعرف ملحق الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية، لموسم 2022-2023 المبرمج يوم 2 نوفمبر ذهابا و9 نوفمبر إيابا، مشاركة الأندية 16 المتأهلة في الدور التمهيدي الثاني لكأس الكونفدرالية والتي ستواجه الأندية 16 المقصاة في الدور التمهيدي الثاني لمنافسة رابطة الأبطال.

وتشارك الجزائر بكل من شباب بلوزداد وشبيبة القبائل في منافسة رابطة الأبطال، واتحاد الجزائر وشبيبة الساورة في كأس الكونفدرالية.