تحديد تواريخ وملاعب المباريات المتأخرة من كأس الجزائر

حددت لجنة كأس الجزائر، تواريخ وملاعب المباريات المتأخرة، من الدورين الـ32 والـ16 من منافسة كأس الجزائر.

وستلعب المباريات المتأخرة من الدور الـ32 ، يوم 14 فيفري الجاري، بداية من الثانية زوالا، حيث يستقبل شباب بلوزداد مولودية العلمة، بملعب 20 أوت بالعاصمة، فيما يستقبل نجم مقرة بملعبه، فريق مولودية الجزائر، ويستقبل إتحاد مغنية يوم 15 فيفري، فريق إتحاد العاصمة، بملعب الإخوة نوالي بمغنية.

وبرمجت اللقاءات المتأخرة عن الدور الـ16 في نفس التاريخ، أي 14 فيفري الجاري، باستثناء لقاء نادي بارادو وشباب قسنطينة، المبرمج يوم 17 فيفري، بملعب عمر بن رابح بالدار البيضاء، بداية من الثانية زوالا.

ويواجه وفاق سطيف، ضيفه شبيبة الساورة بملعب الثامن ماي، يوم 14 فيفري، ونفس التاريخ تلعب مباراة شباب جيجل وإتحاد عنابة، بملعب العقيد عميروش بجيجل، هذا إلى جانب اللقاء المتأخر بين صفاء الخميس وشبيبة القبائل، الذي سيحتضنه ملعب عبد القادر خلال بعين الدفلى، وتلعب كل المباريات المتأخرة على الثانية زوالا.