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رياضة

تحديد سعر بيع آدم الوناس

علي بهلولي
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تحديد سعر بيع آدم الوناس
آدم الوناس في تدريبات "الخضر" بِالعاصمة القطرية الدوحة، سهرة السبت.

حدّدت إدارة نادي نابولي الإيطالي سعر بيع لاعبها الدولي الجزائري آدم الوناس، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويرتبط صانع الألعاب آدم الوناس (25 سنة) مع نادي نابولي الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2023.

واشترطت إدارة نادي نابولي استلام مبلغ 8 ملايين أورو، نظير تسريح آدم الوناس هذه الصائفة. كما ذكرته صحيفة “لا ستامبا” الإيطالية، الأحد. التي أضافت أن مسؤولي النادي المحلّي تورينو مُتحمّسون لِانتداب الدولي الجزائري.

وفي سياق ذي صلة، تقدّمت إدارة نادي سامبدوريا الإيطاليا بِعرض إلى نظيرتها من فريق نابولي، يقضي بِجلب آدم الوناس هذه الصائفة، لكن بِصيغة الإعارة. استنادا إلى تقرير نشرته الصحيفة المحلّية “لا غازيتا ديلو سبورت”، الأحد.

ويوجد آدم الوناس حاليا رفقة المنتخب الوطني الجزائري بِالعاصمة القطرية الدوحة، حيث يستعدّ رفقة زملائه لِمواجهة نظرائهم الإيرانيين ودّيا، مساء الأحد.

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