تحديد شروط ترقية الأساتذة الباحثين إلى غاية 2025

تعليمة مشتركة تكشف:

حددت تعليمة مشتركة بين المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري إلى جانب وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والمالية، كيفيات ترقية الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين، والباحثين الدائمين وذلك إلى غاية سنة 2025.

وورد في التعليمة التي تحوز “الشروق” نسخة منها، الترخيص خلال سنوات 2023 و2024 و2025، بالتحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة من طرف الأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والأساتذة الباحثين المعنيين بالترقية والخاضعين، على التوالي، لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-129 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث الاستشفائي الجامعي وكذا المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.

وقصد دعم قدرات البحث وضمان تسيير فعال للحياة المهنية للباحثين الدائمين، أكدت التعليمة المشتركة توسيع العمل بأحكامها لتشمل الباحثين الدائمين الخاضعين لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-131 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالباحث الدائم.

وأوضحت أن التحويل التلقائي المذكور، يتم وفق مقرر يعده الآمر بالصرف المعني مؤشر عليه من طرف المراقب الميزانياتي، كما يؤدي إلى الحذف بنفس الأشكال للمناصب المشغولة سابقا من طرف المعنيين الذين استفادوا من الترقية.