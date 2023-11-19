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رياضة

تحديد فترة الميركاتو الشتوي للموسم الجاري

عمر سلامي
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تحديد فترة الميركاتو الشتوي للموسم الجاري
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شعار رابطة كرة القدم المحترفة

حدّد الاتحاد الجزائري لكرة القدم، فترة التسجيلات الثانية، أو الميركاتو الشتوي، بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى.

وكشفت رابطة كرة القدم المحترفة على موقعها الرسمي، أن الميركاتو الشتوي، للموسم الجاري 2023 -2024، سيكون في الفترة ما بين 5 جانفي و5 فيفري 2024 .

وأضافت الرابطة إن المكتب الفيدرالي قرّر خلال اجتماعه في 9 نوفمبر 2023، فتح فترة التسجيلات الثانية، بداية من 5 جانفي وإلى غاية 5 فيفري، وهي الفترة المخصصة للاعبي فئة الأكابر.

وسيتم السماح للأندية باستقدام خمسة لاعبين، بما في ذلك اللاعبين الأجانب، ضمن الحد الأقصى للعدد المسموح به (27 لاعبا بما في ذلك 3 لاعبين أجانب كحد أقصى).

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