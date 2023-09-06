تحديد قيمة نفقات تمدرس التلاميذ الأجانب في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا

صدر بالجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك يحدّد قيمة نفقات تمدرس التلاميذ الأجانب في المدرسة الدولية الجزائرية بفرنسا.

القرار المؤرخ في 11 جوان 2023، والصادر في العدد 55 من الجريدة الرسمية، يحدّد مبلغ نفقات التمدرس للفئة المذكورة بالشكل التالي:

التعليم الابتدائي: 52.732 دينار جزائري،

التعليم المتوسط: 76.169 دينار جزائري،

التعليم الثانوي العام والتكنولوجي: 105.465 دينار جزائري.

على أن يدفع مبلغ النفقات بعملة البلد المضيف. وفق سعر صرف العملة الوطنية الذي يحدّده بنك الجزائر، بموجب القرار الوزاري المشترك.

ووقع هذا القرار كل من وزراء التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، والشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، والمالية لعزيز فايد.

وتقدّم المدرسة الدولية الجزائرية دروسها بالمجان لأبناء الجالية الجزائرية في فرنسا. في حين يُلزم التلاميذ الأجانب بدفع نفقات تمدرس سنوية.