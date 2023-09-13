تحديد مسبق لأسعار اللحوم البيضاء والحمراء المستوردة

وزارة الفلاحة تشترط في دفاتر الأعباء الجديدة:

أقرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية شروطا في دفاتر أعباء استيراد اللحوم الحمراء والبيضاء، تضمن معرفة أسعار بيع هذه المنتجات في السوق لتجار الجملة والجزارين وقواعد الحياة للشركات والمؤسسات الرسمية وغيرها.

وورد في دفاتر الأعباء المتعلقة باستيراد لحوم البقر والغنم الطازجة أو المبردة بالتفريغ الهوائي، واللحوم البيضاء المجمدة، والتي تحوز “الشروق” على نسخ منها، أن الراغبين في استيراد هذه المنتجات وجب عليهم إبلاغ المصالح المختصة في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ووزارة التجارة وترقية الصادرات، عن الأسعار المقدرة لبيع اللحوم الموجهة للسوق المحلي على غرار تجار الجملة والجزارين، وقواعد الحياة للشركات والمؤسسات والهيئات الرسمية.

ويُفهم من هذه الإجراءات أن هناك مساع لضبط الأسعار المتعلقة باللحوم المستوردة على اختلافها، بالنظر للارتفاع الكبير الذي شهدته هذه المنتجات في الفترة الأخيرة، وكان ذلك من بين الأسباب التي دفعت بالوزارة إلى الاستيراد بهدف توفيرها في السوق الوطنية.

وتشير دفاتر الأعباء إلى أن المستوردين وجب عليهم التصريح لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، ببرنامج التوقعات السنوي المفصل للاستيراد ويكون مقسما على فترات بثلاثة أشهر، مع الالتزام بالامتثال لبرنامج الاستيراد المبين لكل ثلاثة أشهر، مع إبلاغ مديرية الخدمات البيطرية بأي تأخر مسجل مع تحديد أسباب ذلك بدقة.

وتؤكد هذه الشروط المتعلقة ببرنامج الاستيراد الموزع عبر فترات تمتد لـ3 أشهر وخصوصا البيضاء منها، أن الإجراء ظرفي ويمكن إيقافه حسب وضعية السوق والإنتاج المحلي، وهو ما يتقاطع مع تصريحات وزير الفلاحة والتنمية الريفية الأربعاء، عبد الحفيظ هني، الذي أكد على هامش ملتقى وطني حول مخطط حماية شعبة الزيتون، أن استيراد اللحوم البيضاء سيكون مؤقتا في انتظار أن يكون هناك إنتاج محلي في غضون 50 يوما.

وبخصوص اللحوم الحمراء الطازجة و/أو المبردة المعبأة بالتفريغ الهوائي، شدد دفتر الشروط على أن هياكل اللحم الطازج المستوردة يمكن أن يرافقها كبد العجل أو الخروف الناجم عن نفس عملية الذبح، مع وجوب أن تتناسب أعداد الكبد وبشكل تام مع أعداد هياكل اللحم الطازج المستوردة.

ولفتت دفاتر الأعباء إلى أنه سيتم إرسال كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الاستيراد، ولاسيما مواعيد الوصول والكميات المستوردة ومواقع التخزين وغيرها، بشكل مفصل إلى المصالح المعنية بوزارة التجارة وترقية الصادرات.

للإشارة، فإن دفتر شروط استيراد عجول التسمين الموجهة للذبح، كان قد أشار إلى أن السلالات المسموح باستيرادها هي تلك الموجهة للذبح المختلطة أو المتقاطعة، مع اشتراط أن لا يتجاوز عمرها 16 شهرا عند وصولها إلى الجزائر، ووجوب ألا تظهر عليها أي عيوب وراثية أو تشوهات يمكن ملاحظتها.