تحديد ملاعب المباريات

الدور الـ32 من كأس الجمهورية لكرة القدم:

حددت لجنة منافسة كأس الجمهورية الملاعب التي ستحتضن مباريات الدور الثاني والثلاثين لكأس الجزائر لكرة القدم (أكابر) المقررة أيام 25 و26 نوفمبر الجاري و9 ديسمبر المقبل:

يوم الجمعة 25 نوفمبر (سا 00ر14):

الأبيار: شباب الأبيار (ما بين الرابطات) – اتحاد تلمسان (ما بين الرابطات)

الرغاية: اتحاد خميس الخشنة (الرابطة الثانية) – اتحاد عنابة (الرابطة الثانية)

الزاوية: شباب الزاوية (ما بين الرابطات) – شباب أدرار (ما بين الرابطات)

ورقلة: مشعل حاسي مسعود (ما بين الرابطات)- نجم بوعقال (ما بين الرابطات)

الأربعاء: أمل الأربعاء (الرابطة الأولى) – نادي عين الصفراء (ما بين الرابطات)

وهران (أحمد زبانة): مولودية وهران (الرابطة الأولى) – أولمبي آقبو (ما بين الرابطات)

عين الدفلى: صفاء خميس مليانة (الرابطة الثانية) – اتحاد بسكرة (الرابطة الأولى)

بوسعادة: أمل بوسعادة (ما بين الرابطات)- اتحاد سوف (الرابطة الثانية)

سور الغزلان: سور الغزلان (الرابطة الثانية) – جمعية الشلف (الرابطة الأولى)

بسباس: نجم البسباس (ما بين الرابطات) – اتحاد سدراتة (الجهوي الأول)

ملعب الحجاج/المرسى: ترجي مستغانم (الرابطة الثانية) – وداد تيسمسلت (ما بين الرابطات)

المشرية: شباب المشرية (الرابطة الثانية) – شباب العيون (الجهوي الأول)

تيزي وزو: شبيبة القبائل (الرابطة الأولى) – شبيبة تيارت (الرابطة الثانية)

البرواقية: نجم البرواقية (الجهوي الثاني) – شباب عين وسارة (الرابطة الثانية)

باتنة: مولودية باتنة (ما بين الرابطات)- مولودية البيض (الرابطة الأولى)

يوم السبت 26 نوفمبر (سا 30ر13):

الحبيب بوعقل: رائد غرب وهران (الجهوي الأول)-جمعية الخروب (الرابطة الثانية)

أم البواقي: اتحاد الشاوية (الرابطة الثانية) – نصر حسين داي (الرابطة الثانية)

بريكة: مولودية بريكة (ما بين الرابطات) – أمل بئر بوحوش (الجهوي الأول)

تيزي وزو: شبيبة عزازقة (الجهوي الأول) – شباب غير (ما بين الرابطات)

قسنطينة (ملعب بن عبد المالك): اتحاد قسنطينة (ما بين الرابطات) – وفاق واد السمار (الجهوي الأول)

تموشنت: شباب تيموشنت (الرابطة الثانية) – شباب برج منايل (الرابطة الثانية)

المدية: أكاديمية المدية (الجهوي الأول) – نادي التلاغمة (الرابطة الثانية)

جيجل: شباب الميلية (الجهوي الأول) – نادي تقرت (ما بين الرابطات)

يوم الجمعة 9 ديسمبر (00ر14):

مقرة: نجم مقرة (الرابطة الأولى) – مولودية الجزائر (الرابطة الأولى)

تقرت (ملعب 10.000 مقعد): اتحاد النزلة (ما بين الرابطات) – شباب قسنطينة (الرابطة الأولى)

بشار: شبيبة الساورة (الرابطة الأولى) – جيل بن داود (ما بين الرابطات)

ملعب 4 مارس (تبسة): اتحاد تبسة (ما بين الرابطات) – المتأهل من شبيبة جيجل- جمعية عين مليلة

مغنية: اتحاد مغنية (ما بين الرابطات) – اتحاد العاصمة (الرابطة الأولى)

الدار البيضاء: نادي بارادو (الرابطة الأولى) – وداد مستغانم (ما بين الرابطات)

(20 أوت): شباب بلوزداد (الرابطة الأولى) – مولودية العلمة (الرابطة الثانية)

خنشلة: اتحاد خنشلة (الرابطة الثانية) – ميثالية تيغنيف (ما بين الرابطات)

شلغوم العيد: هلال شلغوم العيد (الرابطة الأولى) – وفاق سطيف (الرابطة الأولى)