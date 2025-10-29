تحديد موعد استلام مبابي للحذاء الذهبي
كشفت صحيفة “ماركا الإسبانية” عن موعد استلام نجم ريال مدريد كيليان مبابي لجائزة الحذاء الذهبي.
وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن كيليان مبابي سيستلم جائزة الحذاء الذهبي، لهداف الدوري الإسباني في الموسم الماضي، يوم الجمعة المقبل.
وسجل مبابي في أول مواسمه مع ريال مدريد 31 هدفا في 34 مباراة.
ويتجه نجم النادي الملكي، لتكرار نفس السيناريو في الموسم الحالي، حيث سجل لحد الآن 11 هدفا في 10 مباريات .