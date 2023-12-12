تحديد موعد “الرقصة الأخيرة” بين ميسي ورونالدو

أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية العام المقبل، التي ستشهد مواجهة بين ميسي ورونالدو، في لقاء أطلق عليه المنظمون اسم “الرقصة الأخيرة”.

وقال إنتر ميامي، إنه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب “المملكة أرينا” في 29 جانفي، قبل مواجهة النصر في الفاتح من فيفري بنفس الملعب.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏 We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour! In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023

والتقى ميسي البالغ من العمر 36 عاما، ورونالدو (38 عاما) وجها لوجه 37 مرة في مسيرتيهما الاحترافية، من بينها 30 مرة في الكلاسيكو الإسباني، عندما كان الأرجنتيني يدافع عن ألوان برشلونة، والبرتغالي عن ألوان ريال مدريد.

وفاز ميسي في 17 مواجهة مع رونالدو، مقابل 11 انتصارا للأخير، مع 9 تعادلات.

وتختتم فعاليات البطولة في 8 فيفري بديربي الرياض بين الهلال والنصر، حيث سيتوج الفريق الذي يجمع أكبر عدد من النقاط بكأس البطولة.

وكان المشرفون على النسخة الرابعة من موسم الرياض أعلنوا أواخر نوفمبر الماضي عن التوصل إلى اتفاق مع إنتر ميامي لخوض الدورة الثلاثية.