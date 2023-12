تحديد موعد “الرقصة الأخيرة” بين ميسي ورونالدو

أكد نادي إنتر ميامي الأميركي، تفاصيل مباراتيه الوديتين في السعودية العام المقبل، التي ستشهد مواجهة بين ميسي ورونالدو، في لقاء أطلق عليه المنظمون اسم “الرقصة الأخيرة”.

وقال إنتر ميامي، إنه سيواجه الهلال متصدر الدوري السعودي، في الرياض على ملعب “المملكة أرينا” في 29 جانفي، قبل مواجهة النصر في الفاتح من فيفري بنفس الملعب.

Adding a stop to our Preseason International Tour📍🌏

We will play two matches in Saudi Arabia in the Riyadh Season Cup as part of our first-ever international tour!

In a round-robin tournament format, we will take on Saudi powerhouses Al-Hilal SFC and Al Nassr FC on Monday,… pic.twitter.com/Xi9M0QApLi

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 11, 2023