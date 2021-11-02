تحديد موعد انتخابات الرابطة المحترفة ومحمد معوش نائب جديد لرئيس “الفاف”

ضبط المكتب الفدرالي خلال الاجتماع الذي عقده الأحد، تواريخ انعقاد الجمعيات العامة الاستثنائية والعادية والانتخابية لمختلف الرابطات، كما تم تعيين عضو المكتب الفدرالي واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش، نائبا جديدا لرئيس “الفاف”.

ووفق بيان للإتحاد الجزائري لكرة القدم، فإن الجمعية العامة الاستثنائية للرابطة المحترفة لكرة القدم ستجرى يوم الأحد 18 نوفمبر، أما الجمعية العامة العادية فستعقد يوم الأربعاء 24 نوفمبر، وحدد تاريخ الأربعاء 22 ديسمبر المقبل، موعدا للجمعية العامة الانتخابية.

وحدد تاريخ 21 ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الجمعية الانتخابية للرابطة الوطنية لكرة قدم الهواة، ويوم 20 ديسمبر لعقد الجمعية العامة الإنتخابية لرابطة ما بين الجهات.أما الجمعيات الانتخابية لرابطات عنابة وسعيدة والجزائر والشلف، فسنعقد يوم 23 ديسمبر.

جمعيتان استثنائيتان لـ “الفاف”.. ومعوش يخلف عمار بهلول

و قرر أعضاء المكتب الفدرالي استدعاء جمعيتين عامتين استثنائيتين للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. تتعلق الأولى بتغيير نظام المنافسة وحدد لها تاريخ الـ21 نوفمبر 2021. فيما تخص الثانية مطابقة القانون الأساسي للاتحادية مع لوائح “الفيفا” والتي ستنعقد بين الـ27 و30 ديسمبر2021 .

وتم تعيين عضو المكتب الفدرالي واللاعب السابق لفريق جبهة التحرير الوطني محمد معوش، نائبا جديدا للرئيس ليحل محل السيد عمار بهلول.

وتزامن تعيين محمد معوش مع الذكرى الـ67 لاندلاع حرب التحرير للفاتح نوفمبر 1954، وجاء ذلك جاء باقتراح من قبل رئيس الاتحادية.

وأكد رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة أن تعيين معوش هو اعتراف لهذا المجاهد ولاعب كرة القدم لمسيرته في خدمة الوطن والرياضة وتعبير عن استمرارية الأجيال.