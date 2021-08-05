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رياضة

تحديد موعد انتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة

علي بهلولي
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تحديد موعد انتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة

تُجرى انتخابات رئاسة رابطة الكرة المحترفة قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد، كما جاء في اجتماع انعقد بِمقر “الفاف” بِدالي إبراهيم بِالعاصمة، الأربعاء.

وأشرف على الاجتماع رئيس “الفاف” شرف الدين عمارة، وحضرته شخصيات أخرى بينها عبد الكريم مدوار رئيس رابطة الكرة المحترفة.

وتنطلق بطولة القسم الوطني الأوّل للموسم الجديد، في الـ 23 من أكتوبر المقبل.

فضلا عن ذلك، تُجرى انتخابات رئاسة الرابطة الوطنية لِكرة القدم الهاوية، ورابطة كرة القدم ما بين الجهات، في الموعد ذاته. عِلما أن الهيئة الأولى يرأسها حاليا علي مالك، ويقود الهيئة الأخيرة يوسف بن مجبر.

واختتمت “الفاف” بيانها، تقول إن الحضور اتّفقوا على رسم “ورقة طريق” بِشأن هذه الاستحقاقات، يُكشف عن تفاصيلها في تاريخ لاحق.

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