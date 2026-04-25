تحديد موعد انطلاق الموسم الكروي 2026-2027

ينطلق الموسم الكروي لبطولة الرابطة الأولى 2026-2027 يوم الخميس 20 أوت 2026.

وتم اتخاذ هذا القرار خلال اجتماع المكتب الفيدرالي الذي انعقد مساء الخميس بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى، برئاسة وليد صادي.

ومن بين الإجراءات الجديدة المتخذة تحسبا للموسم الجديد، السماح لكل فريقٍ بالاستفادة من 30 رخصة للاعبين الأكابر طيلة الموسم.

وحددت الفترة الأولى لتسجيل اللاعبين من 1 جويلية إلى 31 أوت 2026.

وبالنسبة للاعبين الأجانب، فسيبقى عددهم محددا بـ 4 لاعبين لكل فريق، على أن يمتلك اللاعب الأجنبي 5 مشاركات دولية رسمية على الأقل مع أحد المنتخبات الوطنية الأول، المحلي، الأولمبي أو أقل من 20 سنة، خلال السنوات الثلاث الأخيرة التي تسبق التعاقد وهي سنوات 2024، 2025 و2026.

ومن ضمن القرارات المتخذة في اجتماع المكتب الفيدرالي إجبار الأندية على إدماج 3 لاعبين على الأقل من مواليد 2006، مع الأكابر، مع تسجيلهم إجباريًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الأولى.