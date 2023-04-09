تحديد موعد انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة بلوزداد أمام صان داونز

أكدت إدارة شباب بلوزداد أنها قامت بكل الإجراءات اللازمة، من أجل الشروع في بيع التذاكر الخاصة بمباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام صان داونز الجنوب إفريقي.

وأضافت إدارة “الشباب” أن عملية بيع التذاكر ستنطلق التي ستنطلق يوم الاثنين 10 أفريل 2023 على المنصة الرقمية ” تذكرتي”.

ويستقبل شباب بلوزداد ضيفه صان داونز الجنوب إفريقي يوم 22 أفريل الجاري، بملعب نيلسون مانديلا بداية من الثامنة ليلا، في إطار ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة رابطة أبطال إفريقيا.