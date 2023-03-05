تحديد موعد بيع تذاكر تنقل أنصار شباب بلوزداد إلى عنابة

تنطلق الأحد، عملية بيع تذاكر تنقل أنصار شباب بلوزداد إلى عنابة، وتذاكر مباراة الجولة الرابعة بين “الشباب” والمريخ السوداني.

وأعلنت إدارة شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أن عملية بيع تذاكر التنقل إلى عنابة وتذاكر مباراة الجولة الرابعة ضد المريخ السوداني، ستنطلق الأحد على مستوى ملعب 20 أوت 1955، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وبخصوص برنامج تنقل الأنصار إلى عنابة، عبر القطار، أكدت إدارة “الشباب” في بيانها أن الرحلتين مبرمجتين الثلاثاء المقبل، انطلاقا من محطة آغا بالعاصمة، حيث ينطلق القطار الأول على الساعة الرابعة صباحا، أما القطار الثاني فينطلق في حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا.