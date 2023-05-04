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رياضة

تحديد موعد بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف

عمر سلامي
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تحديد موعد بيع تذاكر مباراة شباب بلوزداد ووفاق سطيف
أرشيف
أنصار شباب بلوزداد

تنطلق عملية بيع تذاكر اللقاء المتأخر بين شباب بلوزداد وضيفه وفاق سطيف، صبيحة الجمعة، على مستوى أكشاك ملعب 20 أوت 1955.
وأكدت إدارة شباب بلوزداد في بيان لها على الصفحة الرسمية للنادي، أن عملية بيع التذاكر ستنطلق صبيحة اللقاء، على الساعة الثامنة ونصف.
وأضافت أن أبواب ملعب 20 أوت، ستفتح أمام الجماهير بداية من منتصف النهار.

ويستقبل المتصدر شباب بلوزداد، وفاق سطيف، في مباراة متأخرة عن الجولة الـ19 من الرابطة المحترفة الأولى، وهي المواجهة التي ستنطلق على الساعة 16:00.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الأول برصيد 45 نقطة، بفارق 5 نقاط عن الوصيف شباب قسنطينة، فيما يتواجد وفاق سطيف في المركز الثالث بـ35 نقطة.

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