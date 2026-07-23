تحديد موعد تقديم المدرب الجديد لـ”الديوك”
يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مؤتمرا صحفيا، صباح الثلاثاء المقبل، يقدم خلاله المدرب الجديد لمنتخب “الديوك”.
ومن المرجح أن يعلن الاتحاد الفرنسي عن تعيين اللاعب السابق زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديدييه ديشان، الذي ترك المنصب بعد كأس العالم 2026 .
وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب بدأت تتضح تدريجيا في الأشهر الماضية بفضل المشاورات المستمرة بين زيدان ورئيس الاتحاد فيليب ديالو.
🟥 #آخر_خبر | رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم @FFF فيليب ديالو يقرر عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء المقبل (28 يوليو) على الساعة 🕛 12:00 بظهرا بتوقيت 🕋 للكشف عن المدرب الجديد للمنتخب الأول 🇫🇷 pic.twitter.com/U5e6VQAv9i
— beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) July 23, 2026
وأضافت أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.
وسيخوض المنتخب الفرنسي أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادم في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، حيث سيواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، وبعدها يلاقي إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.
La FFF annonce une conférence de presse mardi 28 juillet pour introniser Zinédine Zidane comme nouveau sélectionneur de l’équipe de France
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— L’Équipe (@lequipe) July 23, 2026