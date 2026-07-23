-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

تحديد موعد تقديم المدرب الجديد لـ”الديوك”

عمر سلامي
  • 1015
  • 0
تحديد موعد تقديم المدرب الجديد لـ”الديوك”
أرشيف
زين الدين زيدان

يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مؤتمرا صحفيا، صباح الثلاثاء المقبل، يقدم خلاله المدرب الجديد لمنتخب “الديوك”.

ومن المرجح أن يعلن الاتحاد الفرنسي عن تعيين اللاعب السابق زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديدييه ديشان، الذي ترك المنصب بعد كأس العالم 2026 .

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب بدأت تتضح تدريجيا في الأشهر الماضية بفضل المشاورات المستمرة بين زيدان ورئيس الاتحاد فيليب ديالو.

وأضافت أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.

وسيخوض المنتخب الفرنسي أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادم في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، حيث سيواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، وبعدها يلاقي إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.

مقالات ذات صلة
المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

المنتخب الجزائري للسيدات يحقق فوزا معنويا قبل خوض كأس أمم إفريقيا

مونديال اللاعب مارادونا في المكسيك

مونديال اللاعب مارادونا في المكسيك

سفيان بن دبكة على وشك مغادرة الفتح السعودي

سفيان بن دبكة على وشك مغادرة الفتح السعودي

بن سبعيني كان الخيار الأول لباريس سان جيرمان

بن سبعيني كان الخيار الأول لباريس سان جيرمان

منصف بقرار يصل القاهرة بعد إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

منصف بقرار يصل القاهرة بعد إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا

غالاطا سراي يجدد اهتمامه بأمين غويري

غالاطا سراي يجدد اهتمامه بأمين غويري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد