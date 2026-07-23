تحديد موعد تقديم المدرب الجديد لـ”الديوك”

يعقد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، فيليب ديالو، مؤتمرا صحفيا، صباح الثلاثاء المقبل، يقدم خلاله المدرب الجديد لمنتخب “الديوك”.

ومن المرجح أن يعلن الاتحاد الفرنسي عن تعيين اللاعب السابق زين الدين زيدان مدربا جديدا للمنتخب خلفا لديدييه ديشان، الذي ترك المنصب بعد كأس العالم 2026 .

وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية أن ملامح الجهاز الفني الجديد للمنتخب بدأت تتضح تدريجيا في الأشهر الماضية بفضل المشاورات المستمرة بين زيدان ورئيس الاتحاد فيليب ديالو.

وأضافت أن هناك تحركات مكثفة في مقر الاتحاد الفرنسي لوضع اللمسات الأخيرة على التعاقد مع زيدان لمدة 4 سنوات.

وسيخوض المنتخب الفرنسي أربع مباريات خلال فترة التوقف الدولي القادم في أواخر سبتمبر وأوائل أكتوبر، حيث سيواجه تركيا وبلجيكا يومي 25 و28 سبتمبر، وبعدها يلاقي إيطاليا وبلجيكا يومي 2 و5 أكتوبر ضمن منافسات بطولة دوري أمم أوروبا.