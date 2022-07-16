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رياضة

تحديد موعد جديد لِانطلاق البطولة الوطنية

الشروق الرياضي
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تحديد موعد جديد لِانطلاق البطولة الوطنية

أجّلت رابطة الكرة المحترفة، السبت، تاريخ انطلاق بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وكان يُفترض انطلاق بطولة حظيرة النخبة في الـ 19 من أوت المقبل، لِتتأجّل إلى الـ 26 من الشهر ذاته.

وجاء تأخّر الأندية في تحضيراتها للموسم الجديد وراء تأجيل الموعد، كما فسّر القرارَ رئيسُ رابطة الكرة المحترفة عبد الكريم مدوار، في مؤتمر صحفي نشّطه، السبت، على هامش انعقاد الجمعية العامة العادية لِهيئته، بِالمركز الفني الوطني لِسيدى موسى.

وقبل ذلك، تبقى أبواب سوق انتقالات اللاعبين مفتوحة إلى غاية الـ 14 من أوت المقبل، بعد أن رُفع الستار في الـ 20 من جوان الماضي.

ومعلوم أن بطولة الموسم الجديد ستعود إلى صيغتها القديمة، المُرادفة لـ 16 ناديا و30 جولة. بعدما جُرّب نمطا 20 ناديا و38 جولة ثم 18 ناديا و34 جولة، في الطبعتَين الماضيتَين.

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