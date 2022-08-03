تحديد موعد سفرية المنتخب الأولمبي إلى تركيا

يشدّ المنتخب الوطني الأولمبي لِكرة القدم الرّحال جوّا نحو مدينة قونية التركية، في ساعة متأخّرة من سهرة الجمعة المقبلة.

ويستعدّ رجال الناخب الوطني نور الدين ولد علي للمشاركة في ألعاب التضامن الإسلامي، حيث أوقعتهم القرعة في فوج يضمّ فرق تركيا والسنيغال والكاميرون. على أن يتأهّل الرّائد والوصيف للدور نصف النهائي.

وتنطلق هذه التظاهرة الرياضية بِتركيا، الثلاثاء المقبل.

وقبل ذلك، كان زملاء المدافع شمس الدين بكوش قد لعبوا مقابلتَين ودّيتَين: خسروا أمام اتحاد العاصمة (0-2)، بِملعب “عمر حمادي” بِبولوغين السبت الماضي. وتعادلوا (1-1) مع شبيبة الساورة، بِالملعب البلدي لِبراقي مساء الثلاثاء.