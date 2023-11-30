تحديد موعد عودة آيت نوري إلى الميادين

أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الدولي الجزائري ريان آيت نوري، أنه يعاني من التواء بالكاحل، ما يعني غيابه لمدة 4 أسابيع، على أن يعود إلى الميادين مع نهاية شهر ديسمبر.

وسيعود آيت نوري إلى المنافسة الرسمية في المباريات الأخيرة التي يخوضها ناديه مع نهاية شهر ديسمبر.

وأكدت تقارير إعلامية، أن آيت نوري لديه فرصة كبيرة لخوض بعض الدقائق مع فريقه قبل الالتحاق بالتربص التحضيري للمنتخب الجزائري لكأس إفريقيا .

وتتزامن فترة عودة آيت نوري للميادين مع إجراء عدة مباريات في الدوري الإنجليزي، حيث سيلعب وولفرهامبتون أمام تشيلسي يوم 24 ديسمبر ثم مع برينتفورد يوم 27 وإيفرتون بعدها بثلاثة أيام.

وأصيب الدولي الجزائري ريان آيت نوري الاثنين الماضي، خلال مباراة فريقه وولفرهامبتون أمام فولهام، في إطار منافسات الجولة 13 من الدوري الإنجليزي الممتاز.