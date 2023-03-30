تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الحالي.
وأكد “الكاف” عبر موقعه الرسمي، إجراء عملية القرعة الأربعاء المقبل الموافق لـ5 أفريل، بداية من السابعة ونصف مساء، في مصر.
وتختتم مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية، الأحد المقبل، حيث لا تزال بطاقة واحدة لم تحسم حتى الآن في المجموعة الثانية، بين الأهلي المصري والهلال السوداني.
وضمنت فرق شبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر، والوداد والرجاء المغربيين، وصن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني والترجي التونسي، التأهل إلى ربع نهائي، رابطة أبطال إفريقيا.
وفي كأس الكونفيدرالية، ضمنت 6 فرق التأهل إلى ربع النهائي وهي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، ريفرز يونايتد النيجيري، أسيك ميموزا الإيفواري، الجيش الملكي المغربي،يانغ أفريكانز التنزاني والاتحاد المنستيري التونسي.