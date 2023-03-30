تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفيدرالية للموسم الحالي.

‏وأكد “الكاف” عبر موقعه الرسمي، إجراء عملية القرعة الأربعاء المقبل الموافق لـ5 أفريل، بداية من السابعة ونصف مساء، في مصر.

‏وتختتم مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال والكونفيدرالية، الأحد المقبل، حيث لا تزال بطاقة واحدة لم تحسم حتى الآن في المجموعة الثانية، بين الأهلي المصري والهلال السوداني.

‏وضمنت فرق شبيبة القبائل وشباب بلوزداد من الجزائر، والوداد والرجاء المغربيين، وصن داونز الجنوب إفريقي، سيمبا التنزاني والترجي التونسي، التأهل إلى ربع نهائي، رابطة أبطال إفريقيا.

وفي كأس الكونفيدرالية، ضمنت 6 فرق التأهل إلى ربع النهائي وهي مارومو غالانتس الجنوب إفريقي، ريفرز يونايتد النيجيري، أسيك ميموزا الإيفواري، الجيش الملكي المغربي،يانغ أفريكانز التنزاني والاتحاد المنستيري التونسي.