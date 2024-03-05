تحديد موعد قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا وكأس “الكاف”

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن موعد إجراء قرعة ربع نهائي منافستي دوري أبطال أفريقيا، وكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكشف “كاف” في بيان له على موقعه الرسمي، أنه سيتم إجراء قرعة الأدوار النهائية لبطولتي دوري الأبطال والكونفيدرالية يوم الثلاثاء 12 مارس الجاري.

وأضاف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن عملية القرعة ستجرى مقر “الكاف” في القاهرة، بداية من الساعة الـ12 ظهرا بتوقيت غرينيتش، (الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الجزائر).

وتأهل فريق اتحاد العاصمة إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية في صدارة المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة.

كما تأهل إلى هذا الدور أيضا، في صدارة المجموعات أندية: الزمالك المصري، ونهضة بركان المغربي، ودريمز الغاني.

أما في الوصافة فتأهلت أندية: مودرن فيوتشر المصري، وريفرز يونايتد النيجيري، والملعب المالي، وأبو سليم الليبي.

وتأهلت 8 أندية لربع نهائي دوري الأبطال، فالفرق التي أنهت دور المجموعات في الصدارة كانت الأهلي المصري، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وبيترو أتلتيكو الأنغولي، وأسيك ميموزا الإيفواري.

أما الفرق المتأهلة في الوصافة فهي الترجي التونسي، ويانغ أفريكانز، وسيمبا من تنزانيا ومازيمبي الكونغولي.