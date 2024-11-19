تحديد موعد قرعة كأس إفريقيا للأمم للسيدات

حددت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” موعد إجراء عملية سحب قرعة نهائيات كأس إفريقيا للأمم للسيدات 2024، المؤجلة إلى 2025.

وأعلنت “كاف” عن إجراء القرعة يوم الجمعة 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 12 منتخبا من بينهم الجزائر.

وستنطلق عملية سحب القرعة على الساعة الثامنة ليلا بتوقيت الجزائر، وستبث مباشرة على القنوات التلفزيونية الكبرى في إفريقيا وعلى المستوى الدولي، بالإضافة إلى منصة البث الرقمية الخاصة بـ “الكاف CAF TV”.

وستقام النسخة 13 من كأس إفريقيا للسيدات في الفترة الممتدة من 5 إلى 26 جويلية 2025.

وتأهل المنتخب الوطني الجزائري للسيدات الى نهائيات كأس إفريقيا 2024 المؤجلة إلى 2025 في ديسمبر من السنة الماضية بعد فوزه على بورندي ذهابا وايابا بنتيجة 5-1و 1-0.

وغاب المنتخب الوطني النسوي عن الساحة القارية خلال النسختين الأخيرتين من نهائيات كأس إفريقيا للأمم.

قائمة المنتخبات المتأهلة: الجزائر- بوتسوانا- جمهورية الكونغو الديمقراطية- غانا- مالي- نيجيريا- السنغال- جنوب افريقيا- تنزانيا- تونس- المغرب- و زامبيا.