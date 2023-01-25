تحديد موعد قرعة “كان” الأشبال بِالجزائر وملاعب البطولة

أعلنت “الكاف”، الأربعاء، عن تاريخ وتوقيت ومكان سحب قرعة “كان” الأشبال نسخة الجزائر 2023.

وتحتضن الجزائر بطولة إفريقيا لِأقلّ من17 سنة، في فترة ما بين الـ 29 من أفريل والـ 19من ماي المقبلَين.

وتُسحب القرعة منتصف نهار الفاتح من فيفري المقبل، بِالنادي الوطني للجيش بِبني مسوس بِالعاصمة.

وقالت “الكاف” أيضا إن مقابلات “كان” الأشبال ستُجرى بِملاعب مدن الجزائر العاصمة وقسنطينة وعنابة. وهي ميادين بطولة إفريقيا للعناصر المحلّية 2023، بِاستثناء ملعب “ميلود هدفي” بِوهران، الذي لم يُدرج في خانة منافسة أقلّ من 17 سنة.