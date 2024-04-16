تحديد موعد قرعة نصف نهائي كأس الجزائر

حددت لجنة تنظيم كأس الجزائر موعد إجراء قرعة الدور نصف النهائي من كأس الجزائر للموسم الحالي.

وستقام قرعة نصف النهائي هذا الأربعاء، بداية من الساعة التاسعة ليلا بمقر التلفزيون العمومي الجزائري، بالعاصمة.

وسيتم بث عملية القرعة مباشرة عبر التلفزيون العمومي، الناقل الرسمي لكأس الجزائر.

وتأهلت أندية شباب بلوزداد وشباب قسنطينة ومولودية الجزائر إلى نصف النهائي.

ويكمل المتأهل من مباراة اتحاد العاصمة واتحاد بسكرة التي تلعب الثلاثاء، عقد الفرق المتأهلة إلى المربع الذهبي لكأس الجزائر.