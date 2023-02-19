تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد
أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد كلاسيكو مرحلة الإياب بالدوري الإسباني، بين نادي برشلونة وريال مدريد.
ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليغا، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الكلاسيكو سيلعب ضمن منافسات الجولة 26، يوم 19 مارس المقبل على التاسعة ليلا.
HORARIOS | Consulta cuándo se jugarán los partidos correspondientes a la jornada 26 de #LaLigaSantander. https://t.co/rolnbQy6zp pic.twitter.com/RjiQmXiiCI
— LaLiga (@LaLiga) February 19, 2023
وكان فريق ريال مدريد قد فاز في كلاسيكو مرحلة الذهاب على برشلونة بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياغو برنابيو.