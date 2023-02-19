تحديد موعد كلاسيكو برشلونة وريال مدريد

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، عن موعد كلاسيكو مرحلة الإياب بالدوري الإسباني، بين نادي برشلونة وريال مدريد.

ووفقا للحساب الرسمي لرابطة الليغا، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، فإن الكلاسيكو سيلعب ضمن منافسات الجولة 26، يوم 19 مارس المقبل على التاسعة ليلا.

وكان فريق ريال مدريد قد فاز في كلاسيكو مرحلة الذهاب على برشلونة بنتيجة 3-1، على ملعب سانتياغو برنابيو.