تحديد موعد محاكمة داني ألفيس

أعلنت محكمة في برشلونة، الشروع في محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي، في الخامس من فيفري المقبل.

ويطالب ممثلو الإدعاء بعقوبة السجن 9 سنوات بحق داني ألفيس، بينما يريد محامو الضحية المزعومة أن يقضي 12 عاما خلف القضبان.

محكمة برشلونة تعلن أن محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس ستجرى في الفترة ما بين 5 و 7 فبراير 2024. لم يقبل دفاع المجني عليها أي نوع من الاتفاق مع اللاعب وعلاوة على ذلك يطالب بأقصى مدة سجن لداني ألفيس (12 عامًا) وتعويض قدره 150 ألف يورو عن العواقب الجسدية والنفسية. pic.twitter.com/lynyNnB5zY — اخبار الكرة البرازيلية ™ 🇧🇷⁩ (@Brazil_Selecao) December 20, 2023

واتهم داني ألفيس بالاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر عام 2022.

ويقبع الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في السجن الاحتياطي منذ جانفي الماضي، ورفضت محكمة الإفراج عنه بكفالة مستندة إلى خطر هروبه.

ووجه قاضي التحقيق الاتهام إلى النجم البرازيلي في أوت الماضي، وقالت المحكمة إن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمة.