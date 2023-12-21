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رياضة

تحديد موعد محاكمة داني ألفيس

عمر سلامي
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تحديد موعد محاكمة داني ألفيس
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داني ألفيس

أعلنت محكمة في برشلونة، الشروع في محاكمة النجم البرازيلي داني ألفيس، بتهمة الاعتداء الجنسي، في الخامس من فيفري المقبل.

ويطالب ممثلو الإدعاء بعقوبة السجن 9 سنوات بحق داني ألفيس، بينما يريد محامو الضحية المزعومة أن يقضي 12 عاما خلف القضبان.

واتهم داني ألفيس بالاعتداء الجنسي على شابة داخل ملهى ليلي ببرشلونة في ديسمبر عام 2022.

ويقبع الظهير الأيمن السابق لبرشلونة في السجن الاحتياطي منذ جانفي الماضي، ورفضت محكمة الإفراج عنه بكفالة مستندة إلى خطر هروبه.

ووجه قاضي التحقيق الاتهام إلى النجم البرازيلي في أوت الماضي، وقالت المحكمة إن هناك أدلة كافية لبدء المحاكمة.

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