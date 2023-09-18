تحديد موعد ومكان ودية الجزائر ومصر

أكدت تقارير إعلامية عربية أن المباراة الودية المرتقبة بين الجزائر ومصر، ستلعب يوم 15 أو16 أكتوبر المقبل بالقاهرة.

وقالت صحيفة الخليج الإماراتية أن الاتحاد المصري لكرة القدم، فرّر تعديل موعد ومكان مباراة منتخب مصر مع الجزائر لتقام يوم 15 أو 16 أكتوبر المقبل بدلاً من يوم 17 من نفس الشهر.

وكشفت الصحيفة الإماراتية أن المباراة ستلعب في العاصمة المصرية القاهرة.

وأضافت “الخليج” أن التعديل يأتي تجنبا للصدام مع النادي الأهلي الذي يخوض مباراة ذهاب ربع نهائي دوري السوبر الإفريقي أمام سيمبا التنزاني، على ملعب الأخير يوم 20 أكتوبر المقبل.