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رياضة

تحديد مُنشّطَي مباراة الكأس الممتازة وتاريخها

علي بهلولي
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تحديد مُنشّطَي مباراة الكأس الممتازة وتاريخها
احتفال لاعبي شباب بلوزداد بعد نيلهم الكأس الممتازة عام 2020

تُجرى مباراة الكأس الممتازة بين فريقَي شباب بلوزداد وشبيبة القبائل، في الفاتح من ماي المقبل.

ومعلوم أن مباراة الكأس الممتازة، تجمع بين صاحب لقب البطولة الوطنية، والنادي المُتوّج بِكأس الجمهورية.

وتنتظر رابطة الكرة المحترفة من المكتب الفيدرالي للاتحاد الجزائري للعبة، ترسيم التاريخ المذكور أعلاه. كما ذكرته هيئة الرئيس عبد الكريم مدوار في أحدث بيان لها، على هامش اجتماع مكتبها التنفيذي.

ولم تذكر رابطة الكرة المحترفة ملعب مباراة الكأس الممتازة.

وكان شباب بلوزداد قد أحرز لقب البطولة الوطنية موسم 2020-2021، بينما أُدرج المنافس فريق شبيبة القبائل، بِسبب عدم تنظيم منافسة كأس الجمهورية (جُمّدت مؤقّتا بِسبب جائحة “كورونا” وكثافة المسابقات)، ونيل “الكناري” لقب كأس الرّابطة في الطبعة الماضية.

وأُقيمت فعّاليات آخر نسخة من منافسة الكأس الممتازة، سهرة الـ 21 من نوفمبر 2020، بين شباب بلوزداد واتحاد العاصمة. واحتضنها ملعب “5 جويلية 1962″، وانتهت بِفوز فريق الأحمر والأبيض بِنتيجة (2-1).

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