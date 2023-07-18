تحديد نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 بـ892.500 دينار

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف مساء الثلاثاء في بيان، عن تحديد نصاب الزكاة للعام الهجري 1444 في الجزائر، بما قيمته 892.500 دينار.

ويمثل هذا المبلغ قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 غراما من الذهب. وهو أصل النصاب في الشريعة الإسلامية.

وقد حددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى (AGENOR)، ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط، مطلع هذه السنة الهجرية بـ 10.500 دينار.

وتجب فريضة الزكاة على من يملكون مبلغ النصاب على الأقل، بإخراج ما نسبته 2.5 بالمئة بعد حولان الحول عليه، أي مرور عام كامل بالتقويم الهجري.

وتشمل الزكاة النقود والعروض التجارية والسلع التي تُقوّم بسعرها في السوق يوم زكاتها، يضيف بيان الوزارة.

ووضعت الوزارة تحت تصرف المزكّين حسابات بريدية ولائية تابعة للديوان الوطني للأوقاف والزكاة لدفع زكواتهم. إلى جانب إمكانية استخدام التحويل الإلكتروني عبر خدمة “بريدي موب” لبريد الجزائر.

وارتفعت قيمة نصاب الزكاة في الجزائر، من 816.000 دينار (81 مليون سنتيم و6 آلاف دينار) في العام الماضي، إلى 892.500 دينار (89 مليون سنتيم و2500 دينار).

ويعود ذلك إلى ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط من 9.600 إلى 10.500 في ظرف عام واحد.