تحدي القراءة العربي: قصة مؤثرة لطفلة سورية افتكت اللقب
افتكت الطالبة شام البكور من سوريا في الاحتفالية الختامية للمبادرة القرائية الأكبر عربياً لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة.
وحظيت شام البالغة من العمر 7 سنوات باهتمام ودعم كبير من طرف الجمهور ومشاهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كونها أصغر متسابقة، ولأن قصتها مؤثرة ولا تشبه كل الحكايات.
تهانينا للطالبة شام البكور فوزها بلقب #تحدي_القراءة_العربي بموسمه السادس. كلّنا فخر وأمل بكِ! pic.twitter.com/7hrXMWVBIF
— تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 10, 2022
من #سوريا جاءت ورغم صغر سنّها تحدّت ففازت. تهانينا لابنة حلب شام البكور فوزها بلقب #تحدي_القراءة_العربي 2022. pic.twitter.com/vF6tHVeP4j
— تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 10, 2022
وتداول نشطاء عديد الفيديوهات واللقاءات للطفلة التي أطلقوا عليها لقب خاطفة قلوب العرب وهي تتحدث بذكاء وطلاقة، وأيضا فيديو لوالدتها وهي تذرف الدموع على معاكسة القدر لابنتها وهي في عمر الزهور، قبل أن تنهض من تحت الركام لتبرز ذاتها.
الطفلة شام!!
بطلة #سوريا في تحدي القراءة العربي والذي يقام ضمن مبادرات #محمد_بن_راشد العالمية!
اسمعوا ردها ماشاءالله ربي يبارك فيها ويحفظها.@ArabReading @MBRInitiatives pic.twitter.com/u719YfLMDg
— سعود الكعبي (@SaoudAlkaabi) November 9, 2022
وبحسب ما روت والدتها فقد نجت شام وهي رضيعة من انفجار أودى بحياة والدها، وأصيبت ببعض الشظايا في رأسها، فبقيت الأم والطفلة في مواجهة ظروف الحياة لتكون شام هي المعجزة.
قصة بطلة #سوريا شام البكور وهي بعمر 7 سنوات فقط.. تعادل قصصاً وحكايات! فرغم معاكسة القدر لها في عمر صغير، إلا أنها نهضت من تحت الركام لتفوح بموهبتها وثقافتها عطرًا وياسمين #تحدي_القراءة_العربي pic.twitter.com/eebN1o9Si1
— تحدي القراءة العربي (@ArabReading) November 10, 2022
يذكر أن شام من الصف الأول بمحافظة حلب الشهباء، تفوقت على أكثر من 61 ألف طالب وطالبة على مستوى سوريا، التي شاركت رسميا للمرة الأولى في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة.
تعشق شام القراءة وتطمح للتفوق في دراستها لتحقيق حلمها في أن تكون طبيبة، وبخصوص التحدي الذي خاضته فهي ترى بأنه يعيد إحياء الكتاب ويعزز الاهتمام بالقراءة ويبني جيلاً مبدعاً متعلماً، وتأمل في أن يكون من نتائجه افتتاح نوادٍ متكاملة مخصصة للقراءة في كل مكان.
الطفلة السورية شام البكور التي أسرت قلوب الكثيرين بذكائها وفصاحتها وهي تستعرض موهبتها في القراءة. pic.twitter.com/lpNbqBLjsG
— الشروق Echorouk (@echoroukonline) November 10, 2022
وكانت الآمال في افتكاك اللقب معلقة على الطالبة سجود رحاحلة، التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجزائر من بين أكثر من مليون طالبة وطالب، لكن قصة شام وتفوقها وأسرها لقلوب ملايين العرب جعلها ملكة التحدي بلا منازع.
تحدي القراءة العربي 2022:
للتشجيع على القراءة في العالم العربي
التلميذة رحاحلة سجود ريتاج من متوسطة حرقاس اسعيد بالعلمة – ولاية سطيف- تتوج بطلة الجزائر🇩🇿 في الطبعة السادسة لمشروع تحدي القراءة العربي. وقد أشرف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد، على تكريم ال 10 الاوائل pic.twitter.com/yCdKYdSTz9
— عقبة مزيان (@OkbaMez) October 11, 2022
وتم الخميس 10 نوفمبر في دبي، الإعلان عن أسماء الفائزين بعد أن تأهل للتصفيات النهائية أبطال متميزون رفعوا أسماء وأعلام بلدانهم عالياً وتميّزوا على المستوى الوطني من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربي.