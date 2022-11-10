تحدي القراءة العربي: قصة مؤثرة لطفلة سورية افتكت اللقب

افتكت الطالبة شام البكور من سوريا في الاحتفالية الختامية للمبادرة القرائية الأكبر عربياً لقب بطلة تحدي القراءة العربي في دورته السادسة.

وحظيت شام البالغة من العمر 7 سنوات باهتمام ودعم كبير من طرف الجمهور ومشاهير عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كونها أصغر متسابقة، ولأن قصتها مؤثرة ولا تشبه كل الحكايات.

وتداول نشطاء عديد الفيديوهات واللقاءات للطفلة التي أطلقوا عليها لقب خاطفة قلوب العرب وهي تتحدث بذكاء وطلاقة، وأيضا فيديو لوالدتها وهي تذرف الدموع على معاكسة القدر لابنتها وهي في عمر الزهور، قبل أن تنهض من تحت الركام لتبرز ذاتها.

وبحسب ما روت والدتها فقد نجت شام وهي رضيعة من انفجار أودى بحياة والدها، وأصيبت ببعض الشظايا في رأسها، فبقيت الأم والطفلة في مواجهة ظروف الحياة لتكون شام هي المعجزة.

يذكر أن شام من الصف الأول بمحافظة حلب الشهباء، تفوقت على أكثر من 61 ألف طالب وطالبة على مستوى سوريا، التي شاركت رسميا للمرة الأولى في تحدي القراءة العربي في دورته السادسة.

تعشق شام القراءة وتطمح للتفوق في دراستها لتحقيق حلمها في أن تكون طبيبة، وبخصوص التحدي الذي خاضته فهي ترى بأنه يعيد إحياء الكتاب ويعزز الاهتمام بالقراءة ويبني جيلاً مبدعاً متعلماً، وتأمل في أن يكون من نتائجه افتتاح نوادٍ متكاملة مخصصة للقراءة في كل مكان.

وكانت الآمال في افتكاك اللقب معلقة على الطالبة سجود رحاحلة، التي حصلت على المركز الأول على مستوى الجزائر من بين أكثر من مليون طالبة وطالب، لكن قصة شام وتفوقها وأسرها لقلوب ملايين العرب جعلها ملكة التحدي بلا منازع.

وتم الخميس 10 نوفمبر في دبي، الإعلان عن أسماء الفائزين بعد أن تأهل للتصفيات النهائية أبطال متميزون رفعوا أسماء وأعلام بلدانهم عالياً وتميّزوا على المستوى الوطني من بين 22.27 مليون مشارك من 44 دولة في التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربي.