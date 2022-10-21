-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

تحدّي “كتم الأنفاس” يصل إلى المدارس المصرية والأزهر للفتوى” يحذّر

الشروق أونلاين
  • 530
  • 0
تحدّي “كتم الأنفاس” يصل إلى المدارس المصرية والأزهر للفتوى” يحذّر
ح.م
تحدى الوشاح الأزرق

حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، من تحدى “الوشاح الأزرق” أو “التعتيم” على”تيك توك”، والذي يدعو مستخدميه إلى تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة.

ووصف المركز تحدى “الوشاح الأزرق” بلعبة الموت، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص شاركوا في فيديوهات لأنفسهم بعد أن كتموا أنفاسهم أصبحوا على مقربة من الموت المحقق، بينما تحولت اللعبة إلى حقيقة مُعاشة وأدى كتم التنفس المُتعمَّد إلى اختناق عدد من المُستخدمين وموتهم.

وحذّر مركز الفتوى من أضرار هذه الألعاب والتطبيقات التي لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، ومحاولة هدم القيم والأخلاقيات، وإفساد الأسر والمجتمعات، وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس والدعوة إلى الموت وإزهاق الروح، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

من جهته، رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، من خلال خط نجدة الطفل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بمحاكاة لعبة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا عليهم، وقد انتشرت بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم اللعبة على أن الطفل يقوم بكتم أنفاسه وبشكل تدريجي يقلل دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعي، ويتم تصويره وبعدها يقوم زملاؤه بإفاقته، أو يقومون بالضغط على منطقة الصدر لدى المشارك في التحدي لعدة ثوان إلى أن يسقط مغشيا عليه.

مقالات ذات صلة
الكويت.. توقيف سارق سيارات المصلين بعد انتشار فيديو له عبر الشبكات

الكويت.. توقيف سارق سيارات المصلين بعد انتشار فيديو له عبر الشبكات

كوريا الجنوبية: شركة انترنت كبيرة “تعتذر” عن تعطّل خدماتها بسبب حريق

كوريا الجنوبية: شركة انترنت كبيرة “تعتذر” عن تعطّل خدماتها بسبب حريق

نحضر لإنجاز مسلسل ضخم يحاكي فترة زمنية مغايرة عن وقتنا

نحضر لإنجاز مسلسل ضخم يحاكي فترة زمنية مغايرة عن وقتنا

الجزائر على موعد مع كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل

الجزائر على موعد مع كسوف جزئي للشمس الأسبوع المقبل

ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)

ابن الجزائر يفتك الجائزة الرابعة في مسابقة الكويت الدولية لصغار حفظة القرآن (فيديو)

ناشيونال جيوغرافيك: الجزائر وجهة سياحية تنتظر الاستكشاف

ناشيونال جيوغرافيك: الجزائر وجهة سياحية تنتظر الاستكشاف

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد