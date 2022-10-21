تحدّي “كتم الأنفاس” يصل إلى المدارس المصرية والأزهر للفتوى” يحذّر

حذّر مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، من تحدى “الوشاح الأزرق” أو “التعتيم” على”تيك توك”، والذي يدعو مستخدميه إلى تصوير أنفسهم وهم تحت تأثير الاختناق بعد تعتيم الغرفة.

ووصف المركز تحدى “الوشاح الأزرق” بلعبة الموت، مشيرا إلى أن العديد من الأشخاص شاركوا في فيديوهات لأنفسهم بعد أن كتموا أنفاسهم أصبحوا على مقربة من الموت المحقق، بينما تحولت اللعبة إلى حقيقة مُعاشة وأدى كتم التنفس المُتعمَّد إلى اختناق عدد من المُستخدمين وموتهم.

وحذّر مركز الفتوى من أضرار هذه الألعاب والتطبيقات التي لم تتوقف عند العبث بالمعتقدات، ومحاولة هدم القيم والأخلاقيات، وإفساد الأسر والمجتمعات، وإنما امتدت لتشمل إهلاك النفس والدعوة إلى الموت وإزهاق الروح، وفقا لصحيفة “اليوم السابع”.

من جهته، رصد المجلس القومي للطفولة والأمومة المصري، من خلال خط نجدة الطفل، وعبر مواقع التواصل الاجتماعي قيام بعض الطلاب في عدد من المدارس بمحاكاة لعبة عبر أحد التطبيقات الإلكترونية تمثل خطرًا عليهم، وقد انتشرت بين الطلاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتقوم اللعبة على أن الطفل يقوم بكتم أنفاسه وبشكل تدريجي يقلل دخول الأكسجين للرئتين والمخ حتى يفقد الوعي، ويتم تصويره وبعدها يقوم زملاؤه بإفاقته، أو يقومون بالضغط على منطقة الصدر لدى المشارك في التحدي لعدة ثوان إلى أن يسقط مغشيا عليه.