-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

غوغل تحذر من برنامج تجسس ايطالي

الشروق أونلاين
  • 470
  • 0
غوغل تحذر من برنامج تجسس ايطالي

أكدت شركة غوغل التابعة لألفابيت الخميس إن أدوات اختراق تابعة لشركة إيطالية استُخدمت للتجسس على هواتف شركة أبل وتلك التي تعمل بنظام أندرويد في إيطاليا وكازاخستان.

وجاء في تقرير للشركة أن معملا متخصصا في خدمات الاتصالات بميلانو، يزعم على موقعه الإلكتروني أن أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية من بين عملائه، طور أدوات للتجسس على الرسائل والاتصالات الخاصة بالأجهزة المستهدفة.

ويأتي هذا التقرير في وقت تبحث فيه هيئات تنظيم الاتصالات الأوروبية والأمريكية إمكانية فرض قواعد جديدة على بيع واستيراد برامج التجسس.

وقالت غوغل “هؤلاء الناس يسمحون بانتشار أدوات اختراق خطيرة ويسلحون بها حكومات غير قادرة على تطوير هذه القدرات محليا”.

ولم ترد شركة أبل أو حكومتا إيطاليا وكازاخستان على طلب للتعليق.

وقال المعمل إن منتجاته وخدماته تتفق مع المعايير الأوروبية وتساعد أجهزة تنفيذ القانون على التحقيق في الجرائم.

مقالات ذات صلة
ماثيو هيل الطفل الأمريكي “المحبّ للجزائر” يتلقى دعوة لحضور ألعاب المتوسط في وهران

ماثيو هيل الطفل الأمريكي “المحبّ للجزائر” يتلقى دعوة لحضور ألعاب المتوسط في وهران

“الأقصر السينمائي” يكرم الراحلة شافية بوذراع

“الأقصر السينمائي” يكرم الراحلة شافية بوذراع

دراسة: هذه هي الأضرار الصحية للنوم في الضوء

دراسة: هذه هي الأضرار الصحية للنوم في الضوء

الغارديان: مدن متوسطية مهددة بموجات تسونامي

الغارديان: مدن متوسطية مهددة بموجات تسونامي

ظاهرة فلكية “استثنائية” في سماء الجزائر.. لن تتكرر قبل 100 عام

ظاهرة فلكية “استثنائية” في سماء الجزائر.. لن تتكرر قبل 100 عام

مدينة جزائرية بين أكثر مدن العالم حرارة صباح الخميس

مدينة جزائرية بين أكثر مدن العالم حرارة صباح الخميس

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد