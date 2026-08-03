تحذيرات حازمة من الاستعمال المفرط للأدوات المدرسية

أوامر للمديرين بالترشيد للتقليل من الأعباء على الأسر

أمرت وزارة التربية الوطنية مديريها التنفيذيين، من خلال رؤساء المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، بضرورة مواصلة تنفيذ التدابير المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة على أرض الواقع، عن طريق الانخراط على نطاق واسع في مسعى ترشيد اقتناء المستلزمات المدرسية، وتفادي الهدر، التزاما بتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والقاضية بالاستمرار في إصلاح المنظومة التربوية بصفة تدريجية، إلى غاية الوصول إلى الهدف المبتغى وهو تجويد التعليم وتحقيق مدرسة النوعية.

وفي إرسال صادر عنها بتاريخ 30 جويلية الفائت، وجهت المديرية العامة للتعليم بالوزارة الوصية، تعليمات حازمة إلى مديري التربية للولايات ومديري المؤسسات التربوية، تطلب منهم الاستمرار في التحضير للدخول المدرسي الجديد والذي لم يعد يفصلنا عنه سوى شهر، فضلا عن البدء في تجسيد التدابير الإجرائية الرامية إلى ترشيد اقتناء الأدوات المدرسية، والابتعاد كل البعد عن الإسراف والتبذير، تنفيذا لإحدى الالتزامات التي أطلقها الرئيس تبون نهاية سنة 2019، والرامية إلى تخفيف ثقل المحفظة مع الاستمرار في تنفيذ ذات المسعى، ضمن سلسلة الإصلاحات التربوية السارية حاليا والتي مست الأطوار التعليمية الثلاثة “ابتدائي ومتوسط وثانوي”.

مدونة أدوات اقتصادية تماشيا ومبدأ تخفيف المحفظة

وعلى هذا الأساس، لفتت المديرية العامة للتعليم إلى أنه تم إطلاق مدونة موحدة للأدوات المدرسية برسم موسم 2026/2027، خاصة بالمراحل الثلاث، مؤكدة في هذا الشأن على أنها تعد المرجع المعتمد والحد الأدنى الواجب الالتزام به في تحديد الأدوات المدرسية، وفقا لمتطلبات تطبيق البرامج التعليمية الخاصة بكل مرحلة ومستوى تعليمي، وبكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي.

ومن هذا المنطلق، دعت نفس المصالح مديريها الولائيين إلى ضرورة مراعاة الأبعاد البيداغوجية والاجتماعية والصحية عند التنفيذ، في حين طلبت منهم تبليغ رؤساء المؤسسات التعليمية بضرورة الحرص المطلق على مراقبة ومتابعة مدى تطبيق محتوى المدونة ميدانيا بكل عناية ودقة، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها.

وفي نفس السياق، أبلغت المديرية جميع مديريات التربية للولايات أن هذه “المدونة” الموحدة والتي تم إطلاقها، تهدف بالأساس إلى ترشيد استعمال الأدوات المدرسية، ولاسيما الكراريس، التي يظل جزء معتبر منها غير مستغل في نهاية السنة الدراسية، بما يسهم في الحد من الهدر، والتقليل من الأعباء المالية المترتبة على الأسر الجزائرية، والمحافظة على صحة التلاميذ من خلال التخفيف من وزن المحفظة المدرسية.

وعليه، ونظرا لما تكتسيه هذه المدونة من أهمية في ضبط اقتناء الأدوات المدرسية والاقتصار على الضروري منها، أمرت المديرية نفسها مديري التربية للولايات السهر المطلق على تعميمها على جميع المؤسسات التعليمية، ونشرها بكل الوسائل المتاحة، لتمكين الأساتذة من الإطلاع عليها والالتزام بمضمونها.