تحذيرات للاعبين من احتجاجاتهم ضدّ الحكّام خلال مقابلات “أورو” 2024

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليمات صارمة، خاصّة بِعلاقة اللاعبين مع الحكّام.

وستُطبّق هذه التعليمات خلال تنظيم بطولة أمم أوروبا بِألمانيا، ما بين الـ 14 من جوان والـ 14 من جويلية المقبلَين.

وسيُعاقب كلّ لاعب لا يحمل صفة قائد بِالبطاقة الصفراء، كأدنى عقوبة، في حال اقترابه من الحكم، وصدرت عنه “إشارات غير محترمة”. يقول الإيطالي روبيرتو روسيتي رئيس لجنة التحكيم، في مقابلة صحفية أدلى بها لِموقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وأضاف المسؤول ذاته أن قائد المنتخب هو اللاعب المخوّل له الاقتراب من الحكم، والاحتجاج “رياضيا” ضدّ القرارات الصّادرة. وفي حال تكليف حارس المرمى بِهذه الشارة، فسينوب عنه لاعب ميدان للتواصل مع الحكم.

ويُشارك في “الأورو” الألماني 24 منتخبا، مع تنظيم 51 مباراة، يُشرف على إدارتها 19 حكم ساحة و38 حكما مساعدا.