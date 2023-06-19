تحذيرات لِزميل محرز بعد إنفاقه ما يُقارب المليار في شرب الخمر

أفرط النّجم الإنجليزي جاك غريليش زميل الدولي الجزائري رياض محرز في شرب الخمر، بعد نيل فريقهما مانشستر سيتي الإنجليزي ثلاثة تتويجات.

وتحدّثت الصّحافة البريطانية كثيرا عن تهوّر المهاجم غريليش، خلال احتفالات فريق “الأزرق السّماوي” بِتتويجاته الرياضية.

وأنفق غريليش مبلغا ماليا ضخما قيمته 47 ألف جنيه استرليني (نحو 800 مليون سنتيم)، في شرب الخمر رفقة زملائه وأصدقائه. استنادا إلى والده الذي كشف عن رقم الفاتورة في أحدث تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ميرور” البريطانية.

وترك الناخب الوطني الإنجليزي جاريث ساوثغايت لاعبه غريليش احتياطيا سهرة الجمعة الماضية، خلال مواجهة المُضيّف فريق مالطا لِحساب تصفيات بطولة أمم أوروبا 2024. وذلك كنوع من “العقاب” له على مجونه.

أمّا صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير لها بعد الاحتفالات، فقد حذّرت جاك غريليتش (27 سنة) من أن ينتهي به المطاف في الهاوية، بِسبب إدمانه شرب الخمر.

وسقط عديد نجوم الكرة في فخّ إدمان شرب الخمر، أبرزهم الإيرلندي الشمالي جورج بست، والإنجليزي بول غاسكوني، والأرجنتيني دييغو مارادونا، والبرازيليين غارينتشا وسقراط (سكرتاس) وأدريانو، وأيضا والد كريستيانو رونالدو. عِلما أن بست وغارينتشا وسقراط ومارادونا ووالد رونالدو هم الآن في عداد الموتى.